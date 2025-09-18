賴清德才下令黨政同步　卓榮泰明起分4批次邀綠委開便當會

▲行政院長卓榮泰。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥、詹詠淇／台北報導

立院新會期明（19日）開議，身兼民進黨主席的賴清德總統昨裁示要黨政同步後，據了解，行政院將在明日起依照各委員會，分4批次邀請黨籍立委參與行政院長便當會，並廣泛交換意見。便當會將由行政院長卓榮泰親自主持，副院長鄭麗君、秘書長張惇涵、政務副秘書長阮昭雄以及發言人李慧芝、民進黨團三長也會一同出席。此外，督導的政委若有空也會一起出席。

徐國勇昨轉述賴清德中執會談話，他表示，賴清德說，民進黨尊重黨團自主，但另一重要的民主價值也必須遵守，那就是黨政同步。所以主席在中執會中特別提到，每周五的立院黨團大會一定要如期召開，這就是黨政同步，也是民進黨民主極為重要的一部分。每周一行政立法協調會一定都要召開，各委員會政策小組會議也必須如期舉行。每個委員會都有政策小組，主席也特別強調，有關各委員的政策小組會議一定要如期召開。

據了解，行政院明日起將依照立院各委員會，分4批次邀請黨籍立委參與政院便當會，對新會期廣泛交換意見。第一場將在明日中午12時於行政院登場，邀請內政、司法及法制委員會成員參與，其餘依次為22日財政、教育及文化委員會；23日經濟、交通委員會；25日外交及國防、社會福利及衛生環境委員會。

便當會將由行政院長卓榮泰親自主持，副院長鄭麗君、秘書長張惇涵、政務副秘書長阮昭雄以及發言人李慧芝、民進黨團三長也會一同出席。此外，督導的政委若有空也會一起出席。

一名綠委認為，卓榮泰帶領相關部會分批次與各委員會立委談論是正確的，以往都是採「大鍋炒」方式分2批邀請綠委，導致許多議題無法深入討論。民進黨是委員會中心主義，因此政院要跟黨團溝通政策，一定要用委員會方式來進行。