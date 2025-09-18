高雄肉店驚見「4隻米奇全家吃buffet」　噁心畫面曝！業者認疏失

▲米奇家族爬在肉堆上。（圖／翻攝自社會事新聞影音）



者許宥孺／高雄報導

高雄民眾經過前鎮區一家肉品店時，發現店門口外放置滿是肉塊的籃子，上頭有數隻老鼠正在啃食吃大餐，擔心若該批肉品是販售給人食用，恐產生食安疑慮。高雄市衛生局今（18）日到店家進行稽查，揪出8項重要缺失，要求店家限期改善。

根據民眾錄下畫面，當時天色已晚，店家門口放置了一籃生肉，上頭至少有4隻肥滋滋的老鼠正在享用大餐，還在肉品上爬來爬去，讓人不禁皺眉，質疑店家是否注重食品衛生。

▲▼衛生局派員上門稽查。（圖／記者許宥孺翻攝）



衛生局今接獲反映後，立即派員前往現場查察，不過現場沒發現病媒蹤跡，但肉品盛裝籃未離地放置。業者坦承，影片拍攝地點為該店面樣貌，不過影片所拍攝的肉品為廢棄肉品，衍生老鼠致影響環境衛生，將由環保局裁罰。

衛生局依「食品良好衛生規範準則」對店家進行查察，針對作業場所未有效病媒阻隔設施及委託合格病媒防治施作、冷凍庫未除霜、食材未離地放置、天花板破損、電風扇髒污、垃圾桶未加蓋、廢棄物未專區放置、未有食品從業人員體檢等缺失，要求業者限期改善，屆期未改善，將依《食品安全衛生管理法》第8條及第44條規定，裁罰6萬元以上2億元以下罰鍰。

另外，業者未辦理食品業者登錄，也要求限期改善；若經複查未改善者，將依同法48條規定處新台幣3萬元以上至300萬元以下罰鍰。