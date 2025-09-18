郝龍斌談與柯文哲恩怨情仇　「柯當年的攻擊讓我母親失眠痛苦」

▲台北市前市長郝龍斌。（圖／《中午來開匯》提供）

記者鄭佩玟／台北報導

台北市前市長郝龍斌今（18日）赴國民黨中央黨部領表，正式投入黨主席選舉。郝龍斌中午接受資深媒體人黃光芹專訪時，談起與民眾黨前主席柯文哲的恩怨時坦言，當初柯文哲市長上任打自己幾個大案，心裡不可能舒服，「我做這麼多，結果他卻攻擊我？」雖自己坦然面對，卻對家人造成極大壓力，母親郭婉華因此失眠月餘，身體消瘦。

郝龍斌表示，正因經歷家人因自己被輿論與政治攻擊所拖累的痛苦，如今當看到柯文哲遭遇「不合理、不合法」羈押時，立刻聯想到母親當年淚水，因而決定公開聲援；司法應該公平正義，不應讓任何人及其家屬承受不必要的折磨。他說，去年9月檢調開始調查柯文哲後，10月便第一次站出來聲援，此後每當羈押庭召開，至少有4、5次公開發聲。

郝龍斌坦言，自己與民眾黨之間的互動勢必影響藍白合作，這也是他考慮參選黨主席與否重要考量之一，「如果我參選黨主席，會造成藍白不合，那就違反我希望黨內團結、在野合作、下架民進黨的目標。」他認為，藍白合關係正逐步建立信任基礎，民眾黨主席已明確表示尊重國民黨主席選舉，不會介入，部分民眾黨公職也表態將在地方合力合作，「這些訊息顯示，過去的小恩小怨已經放下，做大事就要有這種胸懷」。

郝龍斌也承諾，若當選黨主席，將約束黨公職發言，避免損害藍白合作互信。至於民眾黨主張聯合政府，郝也表態不反對，前提是要開誠布公談清楚。

郝龍斌今前往領表時，遭黨員嗆應讓年輕人出來，參選人羅智強也主張「世代交替」。郝回應，重點是誰有能力承擔責任、具溝通協調力，否則「找最年輕就好了，但能承擔責任？」

郝龍斌主張，未來無論誰擔任黨主席，國民黨要的是世代共和、建立機制讓國民黨團結起來：要給予年輕世代機會，積極培養；給予中生代戰場打仗；「資深」世代則要思考怎樣把黨團結起來，最終在2028勝選。

