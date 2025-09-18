瀋陽「09：18」空襲警報大響全城鳴笛　14聲警鐘構「14年抗戰」史觀

記者魏有德／綜合報導

瀋陽「九一八」事變94週年紀念活動今（18）日上午舉行，全城於9時18分響起防空警報，汽車鳴笛、行人駐足，火車與輪船同時拉響汽笛，全城進行3分鐘追思。活動地點設於「九一八」歷史博物館殘曆碑廣場，現場約千人參與，14名撞鐘手象徵性地撞響警世鐘14下，凸顯14年抗戰的新史觀。

▲瀋陽舉行九一八事件紀念活動。（圖／翻攝央視，下同）

《央視新聞》報導，儀式由沈陽青年學生代表集體朗誦紀念楊靖宇、趙尚志、趙一曼等抗聯英烈的詩詞，隨後社會各界人士參觀館內展陳及《正義審判——新中國審判日本戰犯史實特展》。

1931年9月18日，日本關東軍突然炸毀南滿鐵路鐵軌，並誣陷是中國軍隊所為，隨後炮轟北大營、進攻瀋陽城，製造震驚中外的九一八事變，隨後便迅速擴張，佔領東北全境。

值得注意的是，中共近年在官方紀念活動和歷史論述中，持續強調「十四年抗戰」史觀，將1931年「九一八事變」視為全民族抗戰的起點，以凸顯中共主導抗戰話語權，並與以往國民政府主張的「八年抗戰」（1937年盧溝橋事變為起始點）作出區隔。

學界認為，這種史觀轉變不僅是對歷史敘事的重構，也是中共在政治宣傳中強化民族苦難與自身正統性的手段。