用影像說話　台東影展揭露性暴力多樣樣態

▲台東影展揭示性暴力多樣面貌。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東縣政府推動的114年度「性暴力防治影像巡迴影展」，近日於台東秀泰影城舉行最終場映後座談，活動歷經7月至9月共四場，正式劃下句點。影展選映《女性日常》、《操控遊戲》及《我12歲，你介意嗎？》三部引發關注的影片，從職場、家庭到數位空間，呈現性暴力在日常生活中可能出現的多種樣貌，引導社會深度思考受害者處境與制度改革需求。

縣長饒慶鈴表示，保護人民安全是政府最基本責任，透過影像揭開沉默的真相，讓受害者無法訴說的聲音被看見。影展不只是文化活動，更是社會教育與公共對話的契機，期待透過座談與觀影，凝聚性別暴力零容忍的共識。她強調，縣府將持續推動被害人支持、加害人處遇等措施，並以多元形式宣導，從根本減少事件發生。

社會處長陳淑蘭指出，三部影片各具意涵：《女性日常》揭示隱藏在生活與結構中的性別不平等；《操控遊戲》呈現數位空間的性控制、網路霸凌；《我12歲，你介意嗎？》則聚焦兒少遭遇的性剝削與語言暴力。她說，影展提醒大眾性暴力往往潛藏於日常，唯有理解、同理並勇於行動，才能真正支持受害者。

縣府並分享修法後的最新數據。《性騷擾防治法》自113年3月8日修法上路以來，台東的通報件數明顯增加，114年截至8月底已受理37件，較前一年全年增加42.3%。其中以「肢體接觸」佔45.8%最多，其次為「言語騷擾」33.3%、「傳送不當圖片或訊息」16.7%，顯示性騷擾形式多元，普遍存在於生活周遭。

活動並邀請專家學者舉辦映後座談，從法律、心理到制度層面剖析性別暴力議題，四場次共吸引逾400人次參與，觀眾反應熱烈，直言更能理解身邊可能遭遇相同處境的親友，也學習到如何成為支持者。

縣府呼籲，若遭遇或發現性騷擾、性暴力事件，應立即撥打113保護專線或110報警。更多相關資訊可至縣府社會處網站或臉書粉絲專頁查詢。