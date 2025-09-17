　
生活

台東3婦中毒案謎底揭曉　誤將「大花曼陀羅」當野菜食用

▲檢測結果出爐，民眾誤將「大花曼陀羅」當野菜食用。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲檢測結果出爐，民眾誤將「大花曼陀羅」當野菜食用。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東縣卑南鄉一間茶藝館日前傳出三名民眾疑似食品中毒事件，經衛生局採樣送驗，食藥署17日公布速報結果，確認民眾誤食的「南非葉野菜」其實是有毒的「大花曼陀羅」（Brugmansia suaveolens），至於茶藝館提供的紅烏龍茶包則檢測均為「未檢出」農藥殘留。縣衛生局呼籲，台東自然生態多樣，但並非所有野生植物皆可食用，民眾切勿因誤認而隨意採摘入口。

台東縣衛生局指出，三名患者在前往知本白玉瀑布遊玩返程途中，於停車場旁自行採摘並食用疑似「南非葉」的植物，每人各生食一片後，再至茶藝館飲用紅烏龍茶，半小時內陸續出現頭暈、意識模糊與思緒跳躍等神經症狀，隨即送醫救治。事後其中一名患者陪同衛生局人員回到採摘地點確認樣本，經送交食藥署鑑別，確定為「大花曼陀羅」。

根據衛福部食藥署「防治食品中毒專區」資料，大花曼陀羅又稱白花曼陀羅、洋金花或風茄兒，是多年生草本灌木，常見於低海拔地區，春夏開白色漏斗狀花。該植物全株有毒，其成分具肌肉鬆弛與麻醉作用，誤食後可能出現口乾舌燥、心悸、幻覺、嗜睡、肌肉麻痺甚至昏迷等症狀。

衛生局強調，台東自然環境雖資源豐富，但野生動植物並非皆適合食用，提醒民眾戶外踏青時務必謹慎，避免隨意摘取不明植物，以免釀成中毒危險。

衛生局長孫國平也再次提醒大眾，預防食品中毒應遵守「五要二不原則」：要洗手、要新鮮、要生熟食分開、要徹底加熱、要注意保存溫度；不要生飲山泉水、不要食用不明動植物。若有任何食品安全疑慮，民眾可撥打食安專線089-331172洽詢台東縣衛生局食品藥政科。

▲檢測結果出爐，民眾誤將「大花曼陀羅」當野菜食用。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲檢測結果出爐，民眾誤將「大花曼陀羅」當野菜食用。（圖／記者楊晨東翻攝）

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

