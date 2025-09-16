　
地方 地方焦點

關山書法學員成果展登場　結合漆扇體驗吸引民眾熱情參與

▲翰墨傳情！關山書法學員成果展登場。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲翰墨傳情！關山書法學員成果展登場。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東關山鎮書法協會自即日起於台東市「寶町藝文中心」舉辦「翰墨傳情」藝文書法聯展，展期至10月31日止。此次展覽不僅展示協會學員一年的書法學習成果，更結合漆扇體驗活動，讓民眾在欣賞傳統藝術之餘，也能親手參與創作，直呼「一次看展又能動手，真的賺到了！」

開幕儀式現場熱鬧，台東市長陳銘風、台東縣文化處副處長劉俊毅、縣議員陳宏宗秘書周福安、林永發教授、曾興平教授、關山鎮公所秘書林梓群，以及台東縣黑潮書法學會理事長吳秋娥等人到場祝賀，並預祝展覽圓滿成功。

關山鎮書法協會理事長鄭聘嬴表示，接任後積極推動各項書法研習課程，每年固定舉辦2至3場，由鄭世華老師授課，內容涵蓋隸書、行書、魏碑等字體。此次展覽不僅呈現學員勤奮學習的成果，更嘗試將傳統書法與創意元素結合，帶來耳目一新的觀展體驗。

林永發教授肯定學員對書法的熱情，並以「業精於勤，荒於嬉」勉勵持之以恆。教授指出，縱谷地區雖以農業人口居多，且人口結構邁入高齡化，但學員們仍能利用閒暇時間研習書法，展現對藝術的熱忱，難能可貴。

此次聯展作品多元豐富，集結理事長鄭聘嬴的創意書法、鄭世華老師的傳統作品，以及老、中、青三代學員的共同創作，涵蓋篆、隸、草、行、楷五種字體。除古典詩詞題材外，也因應展場條件，加入畫宣板與漆扇作品，近百幅展品呈現書法藝術的多元樣貌與創作活力，讓觀者在老屋氛圍中感受翰墨飄香的魅力。

