國際失智症日前夕！千歲志工團「以老護老」陪伴長輩

每年9月21日是「國際失智症日」。面對台灣邁入超高齡社會，失智人口持續攀升，台東縣議員陳宏宗服務處與關山鎮「北庒社區高齡志工隊」17日提前舉辦關懷行動，走進聖十字架療養院與關福綜合長照機構，帶著歌舞表演與親手製作的豆花，與院內長輩共度溫馨時光。

志工隊理事長鍾水源表示，團員年齡加總已超過一千歲，這次特別以「老人護老」的心情準備點心與音樂演出，希望透過陪伴與互動，為院內長者帶來快樂。他說，自己年近80歲，仍感謝能參與服務，未來也會持續推動高齡志工行動，讓更多長者在陪伴中感受幸福。

活動中，志工們準備香甜豆花，搭配林仁秋的薩克斯風演奏與團員樂器伴奏，氣氛溫馨熱鬧。陳宏宗則致贈「關山米乖乖」零嘴與「平安米」，感謝機構平日對長者的細心照護。長照機構表示，服務對象涵蓋65歲以上失能者、50歲以上失智症患者、50至64歲身心障礙者及49歲以下失能或身心障礙者，皆可申請協助。

陳宏宗指出，台灣今年正式邁入超高齡社會，65歲以上人口比例已超過20%。根據衛福部及台灣失智症協會推估，2024年全台失智人口已逾35萬人，2050年更可能突破86萬人，相當於65歲以上每12至13人就有1人失智。這不僅是醫療照護的挑戰，也凸顯政府與民間共同正視的迫切性。

他強調，藉由社區力量與高齡志工的投入，不僅能減緩長者孤立感，更能展現社會互助精神。希望未來透過持續的社區參與與公共政策支持，共同為高齡化社會打造更友善的環境。