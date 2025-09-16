以文化與味覺療癒旅人　台東長濱 liáo 天室串起小鎮世代情

▲台東長濱liáo 天室串起小鎮世代情。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東縣政府舉辦的《東海岸長濱 liáo 天室》，9月13日至14日帶來兩場兼具文化與心靈的特色活動——【心靈療癒 ‧ 時光走讀】與【飲食療癒 ‧ 老物故事】。活動邀請民眾走進小鎮日常，從百年碾米廠、傳統五金行到阿美族的飲食文化，透過故事、味覺與手作體驗，感受長濱獨有的歷史紋理與人情溫度。

縣長饒慶鈴表示，活動以「慢」為核心精神，讓參與者透過走讀、品味與交流，看見返鄉青年的創意能量與地方耆老的智慧傳承。她強調，縣府希望大家以更貼近在地的角度理解長濱，帶著收穫再次回到這片土地，讓長濱不僅是旅行的目的地，更成為心靈的棲所。

社會處長陳淑蘭指出，首日的「時光走讀」由「長濱1號」創辦人李富權與忠勇村村長林忠興領路，串起文創據點、百年碾米廠、傳統五金行及舊石器時代遺址；翌日的「飲食療癒」則從釀酒、手捲菸到菸斗文化，帶領參與者以嗅覺、味覺與雙手感受小鎮生活的慢節奏與文化底蘊。

《東海岸長濱 liáo 天室》計畫由國家發展委員會及衛生福利部指導，系列活動將於11月進入最終篇章。11月1日【聲音療癒 ‧ 心靈共振】已額滿，11月2日【肢體療癒 ‧ 蘇菲旋轉】仍有少量名額開放。縣府誠摯邀請喜愛深度旅行與心靈體驗的旅人前來，透過聲音與肢體的律動，聆聽大地的呼吸，並與長濱這片土地留下永續的連結。