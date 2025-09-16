　
地方 地方焦點

創世台東院結合馬蘭部落長者　走上街頭募集發票


▲創世台東院結合馬蘭部落長者。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲創世台東院結合馬蘭部落長者。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

創世基金會台東院於9月15日上午9時至10時，攜手馬蘭部落文健站長者展開一場別具意義的公益行動。共有30位長者走上社區街道，參與創世「919雲端發票捐贈」宣導及實體發票募集活動，為植物人安養服務注入溫暖支持。這也是首次由長者們擔任志工走上街頭，充分展現「老有所用」的樂齡助人精神。

近年來，隨著雲端發票載具普及，民眾可隨手捐贈的紙本發票逐漸減少，導致創世基金會的發票收入連年下滑。根據台東院統計，從112年至113年間，平均每月收到1萬5千張發票，但目前僅剩約1萬3千張，每月減少約2,000張，等同少了200片尿布。對長期仰賴社會捐助的台東院而言，無疑是一大挑戰。

創世台東院院長王玉鳳表示，此次結合部落長者的熱情參與，不僅讓社區居民更了解雲端發票捐贈的便利性，也以「一張發票，無限愛心」的理念，將微小資源轉化為大大支持。她呼籲社會大眾「順手捐發票、救救植物人」，每一張發票都是維繫植物人安養服務的重要力量，期盼更多人加入，成為植物人家庭的堅強後盾。

創世台東院誠摯邀請大家一同響應，讓愛心持續擴散，照亮更多偏鄉植物人及其家庭。
愛心專線：(089)220848 捐助發票小組

