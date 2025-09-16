　
社會 社會焦點 保障人權

烈日送暖！派出所警察化身快遞員　民生物資送進社區弱勢家庭

▲台東派出所警察化身快遞員。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲台東派出所警察化身快遞員。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東縣警察局成功分局新豐派出所，日前在35度高溫下展開「烈日發米行動」。所長潘鳳全帶領警員阮暄賀，逐戶將成功鎮福德宮於中元普渡期間捐贈的白米與生活物資送到11戶弱勢家庭手中，讓居民在炎炎夏日感受到一份安心與溫暖。

此次發放物資內容包括白米三包、食用油、調味品與零食餅乾等，協助解決民生所需。潘鳳全所長表示，派出所除了維護治安、交通外，也重視社會安全網的落實，結合地方宮廟與社福資源，讓警察能成為「最即時、最接近民眾」的守護者。

其中一戶受惠的王姓男子因雙眼失明且聽力嚴重受損，生活相當不便。阮暄賀警員特別將物資親送上門，王先生接過後連聲道謝，直言：「雖然身體受限，但因為有警察幫忙，心裡就踏實多了。」

阮暄賀警員不僅外型亮麗，更以善心熱心著稱，被同仁與居民形容為「人美心也美」。她說：「警察不只是執法者，更應該是能帶給民眾安心和溫暖的人。」她甚至在從警第一個月，便將整月薪水全數捐出，支持多個流浪狗救援單位，展現出高度的同理心與奉獻精神。

成功分局強調，基層員警在繁忙勤務之餘，仍持續落實社會關懷，展現警察「人民保母」的精神。未來也將持續推動警民合作，串連社會各界資源，讓更多需要幫助的家庭感受到支持與陪伴。

台東推跨媒材創作共築家的溫暖

台東推跨媒材創作共築家的溫暖

親子共創藝術，讓家的記憶更有溫度。台東縣政府攜手台東縣無盡雅集畫會，14日在知本芙儷渡假酒店舉辦「『藝』起療癒：跨媒材創作與手作藝術工作坊」，邀請親子共同參與，以藝術為橋樑，透過創作傳遞對家的想像與歸屬。

創世台東院結合馬蘭部落長者　走上街頭募集發票

創世台東院結合馬蘭部落長者　走上街頭募集發票

關山警多元宣導交通安全月　推廣「停讓文化」

關山警多元宣導交通安全月　推廣「停讓文化」

台東市果菜市場中元普渡送暖　攜手攤商資助社福單位

台東市果菜市場中元普渡送暖　攜手攤商資助社福單位

台東縣府宣布「約用技術員」加薪

台東縣府宣布「約用技術員」加薪

