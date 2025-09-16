藝術融入親子關係　台東推跨媒材創作共築家的溫暖

▲台東推跨媒材創作共築家的溫暖。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

親子共創藝術，讓家的記憶更有溫度。台東縣政府攜手台東縣無盡雅集畫會，14日在知本芙儷渡假酒店舉辦「『藝』起療癒：跨媒材創作與手作藝術工作坊」，邀請親子共同參與，以藝術為橋樑，透過創作傳遞對家的想像與歸屬。

活動中，親子從「我記憶中的一道菜」黏土作品出發，將熟悉的家常味道化作手中的造型；隨後進行「浪漫月光（月球燈）」手作體驗，以溫暖的光影象徵家庭的團圓與陪伴。縣府期望透過創作歷程，讓孩子與父母在互動中增進情感連結，留下共同回憶。

縣長饒慶鈴表示，親子關係是兒童健全成長的重要基礎，也是社會穩定的核心力量。台東多元文化豐富，縣府希望透過親子共學共創的模式，讓家庭在藝術體驗中找到對家的認同，促進正向親子關係，進一步降低家庭衝突。

社會處長陳淑蘭指出，縣府長期重視兒少發展與家庭支持，113年起成立「台東縣親職減壓賦能共照中心」，整合親職教育、家庭成長課程及活動，針對不同育兒階段提供多元支持，協助父母提升教養技巧，減輕壓力。此次藉由藝術創作與親職教育的結合，讓教育不再僅是知識傳遞，更成為親子共處與創造美好回憶的契機。

台東縣無盡雅集畫會長期投入在地公益與弱勢兒少陪伴，透過藝術培養孩子自信，也推動親子共學模式。縣府強調，未來將持續與在地團體合作，推動更多兼具教育與文化特色的親子活動，營造家庭間溫暖療癒的氛圍。