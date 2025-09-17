徐國勇翻蔣介石手稿嗆蔣萬安：跟你曾祖父爭論！看他怎對付台灣人

▲民進黨秘書長徐國勇。（圖／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

民進黨秘書長徐國勇昨表示，「沒有什麼台灣光復節啦！不要黑白講」，相關言論引發台北市長蔣萬安批評，如果台灣沒有光復，請問賴清德是哪一國的總統？對此，徐國勇今（17日）下午出示蔣介石手稿，並反嗆蔣萬安，叫他去跟他曾祖父爭論，當你曾祖父定了光復節後，請問是怎麼統治台灣的？

美國在台協會（AIT）日前表示，中國刻意扭曲二戰時期文件，美國國務院對此也背書。外交部昨（16日）感謝並歡迎美方對中國扭曲二戰相關文件言論的駁斥，特別是公開明確重申美方對台政策立場，駁斥中方虛假不實的論述，以及再次展現對台灣國際參與的堅定支持。

民進黨秘書長徐國勇昨在民進黨直播節目除了肯定AIT回覆外，也提到，蔣介石在1949年來到台灣前就辭去總統，由李宗仁接任，因此他就不是中華民國總統，但是他有軍隊，不是國家領導人卻有軍隊就叫「軍閥」。1945年同盟國亞洲地區統帥麥克阿瑟發布「戰區第一號命令」，命令蔣介石代表同盟國接收台灣，所以蔣介石是代表同盟國接收台灣，「沒有什麼台灣光復節啦！不要黑白講」。

台北市長蔣萬安今（17日）受訪時痛批，如果台灣沒有光復，請問賴清德是哪一國的總統？請問民進黨官員要遵守哪一國的憲法？人民希望政府好好照顧民生，全力拚經濟，但民進黨秘書長卻仍公開大搞意識形態。

對此，徐國勇下午出示一份蔣介石的手稿，內容為蔣介石1949年1月12日在南京發給時任台灣行政首長陳誠的手令，上頭就直指，台灣是聯合國「託管地」。徐國勇指出，「連蔣介石都講很清楚，這是蔣介石手稿，這樣台灣有光復嗎？」

徐國勇也說，他要問蔣家，尤其是蔣萬安，請他跟他曾祖父argue（爭論），當你曾祖父定了光復節後，請問是怎麼統治台灣的？接下來馬上發生228事件、白色恐怖、威權統治，有多少人沒有經過審判就判無期徒刑，甚至還槍斃？有台灣人被判刑12年，蔣介石直接批示「死刑可以」，就被槍斃了。蔣萬安應該先把他曾祖父在光復節怎麼對付台灣人民講清楚，再來問他光復節是什麼。

徐國勇表示，「所以我不客氣的講，請國民黨人如果對光復節有意見，請你回去看歷史」，去看蔣介石手稿，以及光復節後一直到台灣進入民主化、司法真正獨立後，台灣真的自由民主，這段時間是如何對付台灣人民的。

徐國勇提到，他從小立志要當蔣總統，但老師跟他說不可能當，因為他不姓蔣，很多人認為是笑話，但這在50、60年前都是真實故事。

此外，針對國民黨要民進黨提案廢止光復節，徐國勇則回應，他現在不是公職人員，是黨職人員，他們可以提案。至於個人是否贊同？徐國勇說，沒有什麼意見，因為他是黨秘書長，不是行政院成員。他也強調，聯大2758號決議和AIT、美國國務院講的，不涉台灣，這才是重點。