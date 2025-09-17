轟徐國勇否認光復日是自欺欺人　他建議：民進黨當天禁止放假





▲民進黨秘書長徐國勇。（圖／翻攝直播）

記者郭運興／台北報導

今年台灣光復節恢復為國定假日，但民進黨秘書長徐國勇卻表示「沒有什麼台灣光復節啦！不要黑白講」，引起議論。對此，前國民黨青年團副總團長何元楷今(17日)表示，民進黨用意識形態自欺欺人，不想承認台灣光復的歷史事實，真不知道現在賴清德當的是哪一國的總統？建議民進黨修改黨章，在台灣光復節等重要節日中，規定全黨禁止放假，光復節當天，大家一起來看民進黨們有沒有乖乖上班。

徐國勇昨在民進黨直播節目提到，1945年麥克阿瑟是盟軍亞洲地區的統帥，是五星上將，亞洲有2個五星上將，另一個就是中國戰區五星上將蔣介石，亞洲五星上將跟中國戰區五星上將，哪個比較大？對同盟國來講，當然是亞洲。

徐國勇強調，日本無條件投降以後，亞洲五星上將是中國戰區五星上將的老闆，麥克阿瑟發布「戰區第一號命令」，命令蔣介石代表同盟國接收台灣，蔣介石接收台灣是回歸中國嗎？不是，他只是代表同盟國接收，「所以，蔣介石是代表同盟國接收台灣，沒有什麼台灣光復節啦！不要黑白講」。

對此，何元楷發文表示，民進黨用意識形態自欺欺人，瞎說沒有台灣光復節，如果民進黨想不承認台灣光復節，建議民進黨修改黨章，在台灣光復節、中華民國國慶日、中華民國開國紀念日等國家重要節日中，規定全黨黨工、黨員在這些日子全面禁止放假，光復節當天，大家一起來看民進黨們有沒有乖乖上班。

何元楷表示，再說，民進黨不想承認台灣光復的歷史事實，自己還真不知道現在賴清德當的是哪一國的總統？

何元楷說，台灣光復節就是紀念台灣脫離日本殖民的一個重要日子，如果民進黨認為沒有台灣光復節，難不成民進黨希望台灣回到被殖民的時期嗎？事實歸事實，民進黨就是想要利用意識形態，來行自欺欺人之實。

▼何元楷轟民進黨自欺欺人。（圖／翻攝自Facebook／何元楷）