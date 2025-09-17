徐國勇提「蔣介石手稿」批蔣萬安沒光復　北市府嗆：逃避問題

▲台北市長蔣萬安受訪。（圖／記者陳家豪攝）

記者鄭佩玟／台北報導

民進黨秘書長徐國勇昨日談台灣主權未定論時指出「沒有台灣光復節」，下午又嗆台北市長蔣萬安如果不服氣，就應該去跟曾祖父抱怨，當初台灣定下光復節後，他的曾祖父是如何統治台灣的？有多少人因為228事件、威權統治、白色恐佈，被警備總部軍法審判，甚至沒經過審判就被執行死刑？北市府副發言人蔡畹鎣反嗆，徐秘書長講了一大串，卻轉移焦點逃避問題。

徐國勇昨天表示「沒有什麼台灣光復節啦！不要黑白講」引發爭議，蔣萬安上午也批評，「那賴清德是哪一國的總統？遵守又是哪國憲法？」徐國勇下午再嗆，關於有無光復節問題，蔣介石手稿寫得很清楚，台灣有光復節嗎？蔣萬安應該先把曾祖父在光復節後如何對待人民說清楚，再來質疑為何台灣沒有光復節，他也要不客氣的講，國民黨人如果對光復節有意見，請回去看看歷史、蔣介石的手稿，以及在自由民主化、司法真正獨立以前，國民黨在這段時間是如何對待台灣人民。

北市府副發言人蔡畹鎣表示，徐秘書長講了一大串，卻轉移焦點逃避2個問題「如果台灣沒有光復，賴清德總統是哪一國的總統？民進黨官員遵守的，又是哪一國的憲法？」

蔡畹鎣指出，再次請問曾經擔任過「中華民國內政部長」的當今中華民國執政黨秘書長徐國勇先生，這兩個問題「你要躲多久才要回答？」

