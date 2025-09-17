拆公館圓環爭議不斷　蔣萬安勉局處：全力以赴毋懼外界異音

▲台北市長蔣萬安。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

台北市長蔣萬安拍板拆除公館圓環，引發地方反彈，擔憂未來交通大亂、塞車等。對此，蔣萬安昨在市政會議中表示，「對的事情，我們一定會堅持，勇敢去做」；他強調，經過同仁以及許多的專家學者共同討論與專業評估，「一旦做了決定，就全力以赴，毋懼任何的壓力跟外界各方面不同的聲音，這個部分就持續穩健進行」。

針對公館圓環工程，蔣萬安說，「對的事情，我們一定會堅持，該做的事情，勇敢去做」，經過同仁以及許多的專家學者共同討論、交換意見、專業評估，「一旦做了決定，就全力以赴，毋懼任何的壓力跟外界各方面不同的聲音，這個部分就持續穩健進行」。

蔣萬安指出，公館圓環連續7年交通事故發生數量的第1名，經過評估，確實需要填平將它移除，改成正交路口，「我想確保民眾的安全，這是我們最優先的考量。所以接下來在工程面施作，我們來努力縮短相關工期，來全力達成」。

「謝謝我們交通局相關單位，包括警察局的協助，在9月12號晚上當天，來因應前來的抗爭民眾。」蔣萬安說，警察局依法該怎麼做就怎麼做，確保基層警察同仁的權益。也謝謝林副市長協助跟幾位在地里長的溝通，讓市府能在9月13日的凌晨開始施作。

另外，蔣萬安也提到，這次包括交通局、工務局也感受到，在施作過程除了不同意見，也會有許多不實的訊息，有些是根本憑空造謠，必須要對於謠言即刻的澄清，「該採取行動就要採取，因為這可能會嚴重打擊我們同仁的士氣，甚至會影響到我們這整個工程相關的進度」。

蔣萬安說，不只是這一次的交通局、工務局，每一個局處都要好這個藉由這經驗了解，對不實謠言、訊息就要反擊、澄清。