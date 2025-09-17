　
國際

賣男童性侵片當副業！日29歲小學男師被逮　恐怖「戀童暗號」曝光

▲▼南韓濟州島5歲男童遭繼母虐打致死，宛如「鄭仁」翻版。（示意圖，非當事者／CFP）

▲日本一名任職於小學的男老師私下竟在網路上販售未成年男童的猥褻片。（示意圖／CFP）

記者王佩翊／編譯

日本東京都日野市公立小學的29歲男老師川越優一因涉嫌透過社群網站販售「男童裸體猥褻影片」，被奈良縣警方以違反兒童色情禁止法及猥褻電子記錄傳送散布罪名逮捕。根據警方調查，嫌犯還會透過特殊暗號，代指片中不同年齡層的男童或少年，藉此吸引買家。

根據mbs news報導，奈良縣警方表示，川越優一2024年9月在社群網站上多次販售含有18歲以下男童裸體的不雅影片。奈良縣警察署少年課人員在執行網路巡邏時，發現川越使用「ds」、「dc」、「dk」等暗語，分別代指男子小學生、中學生及高中生，藉此吸引特殊性癖的顧客，並以此進行影片交易。

辦案人員為蒐證佯裝成買家提出購買申請，川越隨即傳送下載網址，員警透過該連結取得影片後，證實內容確實含有未成年男童的裸體畫面。

面對警方偵訊，川越坦承犯行表示，「我的確有販售男童生殖器官等部位的猥褻影片。」他透露犯案動機是「對男童裸體有興趣，同時也知道販售這些影片可以賺錢。」

目前警方正深入調查這些猥褻影片的製作來源及取得管道，並釐清是否還有其他受害兒童。

ETtoday新聞網提醒您：發現兒少性剝削，請撥打110、113。

09/16

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

交通部觀光署今天宣布，日本男星妻夫木聰延續去年，再度受邀擔任2025至2026年日本市場代言人，並鎖定台南及高雄拍攝宣傳片，10月將於日本播放。他今出席活動更體驗製作最愛的台灣剉冰，盼展現「偏愛台灣」的視角，帶動日本客來台。

