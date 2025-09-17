日女偶像15歲起「遭老闆潛規則」5年！逼拍不雅照　惡狼長相曝

▲GO little by little代表鳥丸寬士涉嫌猥褻未成年少女。（圖／ GO little by little官網）



記者王佩翊／編譯

日本演藝經紀公司「GO little by little」39歲代表鳥丸寬士涉嫌長期猥褻對旗下未成年女偶像，因此被警視廳依違反《兒童福利法》罪名逮捕。該名女偶像14歲加入公司後，從15歲開始遭到代表猥褻，然而因為擔憂反抗就無法繼續偶像生涯，因此隱忍多年，直到今年2月才鼓起勇氣報警。

根據《富士新聞網》報導，鳥丸涉嫌在2021年4月至2022年10月期間，明知被害少女未成年，仍在東京都內的飯店對其進行猥褻行為至少12次。鳥丸一開始是告知被害人「有要事商量」，隨後以「要拍攝販售給粉絲的照片」為藉口約被害人出來。

待被害人抵達現場後，鳥丸就會要求對方擺出幾乎要曝光的危險姿勢，拍攝不雅影片，並猥褻少女。鳥丸最後甚至毫不掩飾，直接傳飯店房號要求女方前往。

▲GO little by little旗下女偶像。（圖，非當事人／GO little by little官網）



該名女偶像直到今年2月受害已長達5年，最終她忍無可忍，主動於3月通報警察。她向警方表示，自己從15歲開始就遭到經紀公司代表猥褻，每當被邀請到飯店時，都讓她感到很痛苦，精神上備受煎熬，但因為真心想當偶像，所以只能選擇沉默。

「GO little by little」成立於2017年，以「有趣的事情就自己去做吧！」為口號。根據官網敘述，鳥丸誓言要「從零開始打造有價值的事物」，專注培育新人偶像。經紀公司旗下有神崎琉奈、櫻城姬奈、一色里歌子等多名藝人，並有「百鬼乙女」、「Youぱーむ」等團體活動。

面對警方訊問，鳥丸部分承認犯行，但辯稱「以為兩人是認真交往」、「在演藝圈內老闆和偶像交往是常有的事」。然而，涉及未成年者的權力不對等關係顯而易見，因此仍舊難逃違反《兒童福利法》的嫌疑。