首度公開！美軍在日本部署「泰風飛彈系統」　射程涵蓋北京上海

記者王佩翊／編譯

美軍首次在日本本土公開部署最新研發的「泰風」（タイフォン）中程飛彈系統，該系統射程1600公里，若部署在日本，射程範圍可直達北京與上海，因此也被認為是有意牽制中國，引發北京當局反彈，堅決拒絕日美的這項部署行動，俄羅斯也批評此舉將加劇地區不穩定局勢。

根據《日本放送協會》報導，駐日美軍15日在山口縣岩國基地向媒體首度公開展示這套可移動式的陸基中程飛彈系統。美軍11日起在九州、沖繩等地與日本自衛隊進行大規模聯合軍演，模擬偏遠離島的防禦作戰。作為這項訓練的一環，美軍首次在日本基地部署了陸基中程飛彈系統。

泰風系統具備發射「戰斧」巡弋飛彈和SM-6攔截飛彈的雙重能力，其中戰斧飛彈射程達1600公里。如果部署在日本岩國基地，不只東海，包含北京與上海在內的中國城市都在打擊範圍內。

負責指揮該系統的美軍特遣部隊上校指揮官爵曼（ウェイド・ジャーマン）強調，「這次我們與自衛隊獲得實施嚴格現實訓練的機會，確認必要時的應戰準備。在岩國基地，我們能檢視航空基地和港灣部署泰風系統的各種運用型態。」他指出，系統的多樣化彈種運用「會讓敵人不敢輕易動手」。

面對美軍此舉，中國外交部發言人郭嘉昆8月29日明確表態，「中國保持一貫態度，堅決反對美國在亞洲國家部署泰風系統，日本的部署行為已損害他國正當安全利益。」中方同時要求美國與日本尊重他國對國家安全的憂慮，撤離泰風系統。

俄羅斯同樣對此表達強烈不滿，批評美軍部署行為是「進一步招致不安的舉動」。