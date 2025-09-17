　
機長喝酒「害3航班延誤」！　日本航空37高層遭連坐減薪

▲▼日本航空，日航。（圖／記者蔡玟君攝）

▲日本航空已非首次發生機長喝酒導致無法正常執飛航班的事件。（示意圖／記者蔡玟君攝）

記者王佩翊／編譯

日本航空（JAL）機長因違反規定，在外站夏威夷酗酒，導致身體不適，引發連鎖效應，最終造成3個航班延誤，其中有航班延遲最長時間達18小時半。日航17日宣布，包括社長鳥取三津子在內的37名高階主管全部進行減薪處分，其中社長減薪30%2個月，最為嚴重。

根據《朝日新聞》報導，日航發布的懲處名單指出，負責安全統括管理的董事中川由起夫以及運航本部長南正樹各自被減薪20%1個月，其餘包括董事會會長赤坂祐二在內的全體董事、執行董事均遭減薪10%一個月。這次大規模減薪行動連社外董事都未能倖免，處分範圍之廣實屬罕見。

事件起因於8月28日日本航空一名男性機長在執飛前晚於夏威夷當地飯店內飲酒，隔日因身體不適無法正常執勤，造成國際線等3個航班嚴重誤點。日本國土交通省對此案發出行政指導等級的嚴重警告，鳥取社長也為此公開道歉。

值得注意的是，日航在飛行員飲酒問題上屢次出包，2024年12月才因類似事件遭國交省發布業務改善勸告，緊急下令禁止機組人員在外站飲酒。該公司甚至列出「需要重點關注人員」清單，進行特別管理，而這次的涉事機長雖名列其中，但被歸類為三級管制中的最低風險等級。

日航承諾將在9月底前向國交省提交全新的防範措施。

關鍵字：

日本航空酗酒事件減薪處分航班延誤日韓要聞

