妻夫木聰續任台灣觀光代言人　赴南部拍宣傳片

▲日本男星妻夫木聰體驗製作台灣剉冰。（圖／記者周湘芸攝）

記者周湘芸／台北報導

交通部觀光署今天宣布，日本男星妻夫木聰延續去年，再度受邀擔任2025至2026年日本市場代言人，並鎖定台南及高雄拍攝宣傳片，10月將於日本播放。他今出席活動更體驗製作最愛的台灣剉冰，盼展現「偏愛台灣」的視角，帶動日本客來台。

妻夫木聰去年首次擔任台灣觀光代言人，觀光署表示，當時不僅受到日本20至39歲女性旅客喜愛，也成功吸引40歲以上族群的矚目，進一步增添日本旅客對台灣的好感，帶動2024年日本來台旅客人次達131.9萬，年成長率達42%。

[廣告]請繼續往下閱讀...

觀光署表示，為延續這股熱潮，今年續邀妻夫木聰擔任代言人，相較去年以展示台灣風光美景為主，今年則更聚焦他個人深刻體驗與心得分享，展現「就是偏愛台灣」的獨特視角。

有多次來台旅行經驗的妻夫木聰曾表示，台灣是他「日本以外的第二個故鄉」。今年拍攝行程走訪台南與高雄，主打體驗南台灣旅程，觀光署規劃10月中旬在日本播放宣傳影片。

▲▼日本男星妻夫木聰再度受邀擔任2025至2026年日本市場代言人。（圖／記者周湘芸攝）

妻夫木聰今出席活動體驗製作最喜愛的台灣剉冰，他表示，很開心連續2年擔任台灣觀光代言人，昨天拍攝結束吃晚餐時，隔壁的爺爺、奶奶更主動表示認得他，更讓他覺得旅行就是拉近人與人的距離。這次拍攝去了很多沒去過的地方、品嚐更多美食，希望能傳遞給更多日本朋友，讓大家都能找尋自己的偏愛及喜愛。

觀光署長陳玉秀表示，妻夫木聰已經多次到訪台灣，也把台灣視為第二個家，他去年來台灣體驗釣蝦、街邊吃早餐、日月潭划船及阿里山採茶，今年希望往台南及高雄走，以他深度體驗及視角看他偏愛的台灣，也帶旅客領略心目中台灣的樣子。

觀光署指出，去年首次邀請妻夫木聰代言，在他的影響下，效果顯著，今年上半年日本來台旅客達68萬人次，比去年同期成長11%，下半年希望延續此力道成長。觀光署9月下旬將參與名古屋旅展（Tourism EXPO Japan），後續還有東京及大阪推廣會，年底也有平溪天燈節引客。

觀光署表示，妻夫木聰此次主要在台南及高雄拍攝，走訪龍虎塔、三鳳中街傳統市場、奇美博物館等，更品嚐多種剉冰，宣傳影片預計10月中下旬在日本播放，他也將出席下周於名古屋舉辦的日本旅展。