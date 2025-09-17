　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

妻夫木聰續任台灣觀光代言人　赴南部拍宣傳片

▲▼日本男星妻夫木聰再度受邀擔任2025至2026年日本市場代言人。（圖／記者周湘芸攝）

▲日本男星妻夫木聰體驗製作台灣剉冰。（圖／記者周湘芸攝）

記者周湘芸／台北報導

交通部觀光署今天宣布，日本男星妻夫木聰延續去年，再度受邀擔任2025至2026年日本市場代言人，並鎖定台南及高雄拍攝宣傳片，10月將於日本播放。他今出席活動更體驗製作最愛的台灣剉冰，盼展現「偏愛台灣」的視角，帶動日本客來台。

妻夫木聰去年首次擔任台灣觀光代言人，觀光署表示，當時不僅受到日本20至39歲女性旅客喜愛，也成功吸引40歲以上族群的矚目，進一步增添日本旅客對台灣的好感，帶動2024年日本來台旅客人次達131.9萬，年成長率達42%。

[廣告]請繼續往下閱讀...

觀光署表示，為延續這股熱潮，今年續邀妻夫木聰擔任代言人，相較去年以展示台灣風光美景為主，今年則更聚焦他個人深刻體驗與心得分享，展現「就是偏愛台灣」的獨特視角。

有多次來台旅行經驗的妻夫木聰曾表示，台灣是他「日本以外的第二個故鄉」。今年拍攝行程走訪台南與高雄，主打體驗南台灣旅程，觀光署規劃10月中旬在日本播放宣傳影片。

▲▼日本男星妻夫木聰再度受邀擔任2025至2026年日本市場代言人。（圖／記者周湘芸攝）

▲▼日本男星妻夫木聰再度受邀擔任2025至2026年日本市場代言人。（圖／記者周湘芸攝）

▲▼日本男星妻夫木聰再度受邀擔任2025至2026年日本市場代言人。（圖／記者周湘芸攝）

妻夫木聰今出席活動體驗製作最喜愛的台灣剉冰，他表示，很開心連續2年擔任台灣觀光代言人，昨天拍攝結束吃晚餐時，隔壁的爺爺、奶奶更主動表示認得他，更讓他覺得旅行就是拉近人與人的距離。這次拍攝去了很多沒去過的地方、品嚐更多美食，希望能傳遞給更多日本朋友，讓大家都能找尋自己的偏愛及喜愛。

觀光署長陳玉秀表示，妻夫木聰已經多次到訪台灣，也把台灣視為第二個家，他去年來台灣體驗釣蝦、街邊吃早餐、日月潭划船及阿里山採茶，今年希望往台南及高雄走，以他深度體驗及視角看他偏愛的台灣，也帶旅客領略心目中台灣的樣子。

觀光署指出，去年首次邀請妻夫木聰代言，在他的影響下，效果顯著，今年上半年日本來台旅客達68萬人次，比去年同期成長11%，下半年希望延續此力道成長。觀光署9月下旬將參與名古屋旅展（Tourism EXPO Japan），後續還有東京及大阪推廣會，年底也有平溪天燈節引客。

觀光署表示，妻夫木聰此次主要在台南及高雄拍攝，走訪龍虎塔、三鳳中街傳統市場、奇美博物館等，更品嚐多種剉冰，宣傳影片預計10月中下旬在日本播放，他也將出席下周於名古屋舉辦的日本旅展。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
544 2 5515 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
徐國勇翻蔣介石手稿嗆蔣萬安：跟你曾祖父爭論！看他怎對付台灣人
快訊／女大生家屬悲痛招魂　一次聖筊
誤發停班課！北市指中央系統出包　人總駁：已明確標示「測試」
快訊／修車廠爆炸！　35歲女死亡
快訊／新北29歲女「14F墜樓」！墜撞雲梯車再落地　爆頭慘死
台北停班停課誤發！　原因曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

國小生「常跟同學吵架」變頭痛人物！工程師自爆黑歷史救了他

堆高機9/30起可申請「臨時通行證」上路　限行駛3公里內

妻夫木聰續任台灣觀光代言人　赴南部拍宣傳片

志祺七七懶人包片遭炎上「想過停更」　一票嘆：沒那麼好脫身　

再生緣細胞生技攜手台灣隊長陳傑憲簽約成品牌代言人　以「健康全壘打」與「再生八寶」守護生命中的每一局

這些美食「蟑螂都不吃你還吃」　權威影片瘋傳？醫1句神破解

快訊／大雷雨炸台中「防冰雹」　警戒範圍曝

31刀狠殺女友！長輩卻喊「他很乖很老實」　Cheap戳破真相

鼓勵「氫能巴士」上路載客　交通部補助翻倍最高2000萬

不想被追問、又想留下好印象？心理專家教你7招高情商技巧

【氣勢壓全場】鬧事狗見首領秒趴地瞬間被制伏

阿Ken「一句話」逗樂周媽媽 周杰倫：很少男人能逗笑她XD

【就只會講？】爸坐著指揮被兒嗆爆：你很厲害你就用啊

【忘記跳舞啦】多慧沒跳三振舞　被球迷現場抓包笑翻XD

【來囉來囉！】老闆神改編「奧客版上車舞」唱出餐飲業心聲

【最美橋梁】等了40年！「淡江大橋」今合龍　全球跨距最長「單塔不對稱斜張橋」

台中女遭砍10多刀慘死！苦求「對不起」左手剩皮連骨　倒地還被踹

【奪命畫面曝】台中男亂刀砍死女大生！殘忍猛攻還折返補刀

【有弟弟真好】隨便使喚他到巷口幫買飲料XD

【瞬間不嘻嘻】黃金獵犬調皮滾草被抓　秒變無辜小寶寶

國小生「常跟同學吵架」變頭痛人物！工程師自爆黑歷史救了他

堆高機9/30起可申請「臨時通行證」上路　限行駛3公里內

妻夫木聰續任台灣觀光代言人　赴南部拍宣傳片

志祺七七懶人包片遭炎上「想過停更」　一票嘆：沒那麼好脫身　

再生緣細胞生技攜手台灣隊長陳傑憲簽約成品牌代言人　以「健康全壘打」與「再生八寶」守護生命中的每一局

這些美食「蟑螂都不吃你還吃」　權威影片瘋傳？醫1句神破解

快訊／大雷雨炸台中「防冰雹」　警戒範圍曝

31刀狠殺女友！長輩卻喊「他很乖很老實」　Cheap戳破真相

鼓勵「氫能巴士」上路載客　交通部補助翻倍最高2000萬

不想被追問、又想留下好印象？心理專家教你7招高情商技巧

台北101國慶煙火500架無人機登場　長4分鐘「規格擴大至全棟」

大陸青年失業率拉警報！　8月攀升至18.9％、創今年新高

金融股2檔現增申購今起跑！每人5張　價差小考驗市場熱度

余祥銓1歲女兒手指遭門夾傷！　「指甲發紫流血」傷照曝光他心碎

朋友1句話催生靈感！男靠「副業」年營收3億　披露創業秘訣

少年31刀殺18歲女友「沒砍臉非情殺」高大成：應判死刑！

每天都會用！「1電器」竟是高耗電前10名　能源署曝2招省電

八色烤肉中秋套餐會員88折　新菜單吃得到熟成豬、和牛漢堡排

羅志祥睽違5年回歸主持棒！　自豪體力極佳「小14歲搭檔圓夢了」

宜蘭最新「村華麵包店」試營運！每日現做　必點招牌海鹽奶油捲

【後照鏡變雪花頻道】以為壞了...夫妻轉頭一看....

生活熱門新聞

更強樺加沙颱風最快周末成形　逼台機率高

醫急救：這麼漂亮走掉好可惜！　溺斃女孩「一輩子跟著你」

17歲男31刀殺女友！網揪出「悲劇共通點」怕爆

新北名醫突過世！診所宣布永久停業　在地人震驚哀悼

準樺加沙估中颱以上　這兩天最近台灣

台灣最強小火鍋是它！在地人：半夜12點還在排

全台變天！　米塔颱風估明生成

LINE「13款免費貼圖」限時下載！蘇蘇柴、白木耳萌翻了

志祺七七認YT流量崩跌　沉澱1個月回應3大爭議

上海女為愛嫁來台灣　怨2件事難融入

桃機第三航廈招募77名職缺　起薪最高8萬元

可能有雙颱！　「樺加沙生成機率90%」最新路徑曝

快訊／又有熱帶低壓生成！日本發烈風警報　估24小時增強為雙颱

雙颱明天接續生成　「樺加沙」恐達中颱等級接近台灣

更多熱門

相關新聞

美軍在日部署「泰風飛彈」！射程涵蓋北京

美軍在日部署「泰風飛彈」！射程涵蓋北京

美軍首次在日本本土公開部署最新研發的「泰風」（タイフォン）中程飛彈系統，該系統射程1600公里，若部署在日本，射程範圍可直達北京與上海，因此也被認為是有意牽制中國，引發北京當局反彈，堅決拒絕日美的這項部署行動，俄羅斯也批評此舉將加劇地區不穩定局勢。

日15歲女偶像「遭老闆潛規則」5年！

日15歲女偶像「遭老闆潛規則」5年！

全台最夯廟宇　第一名7個月狂吸993萬人次

全台最夯廟宇　第一名7個月狂吸993萬人次

「不開冷氣、不外食」狂省錢！他存到1300萬退休...卻崩潰悔恨

「不開冷氣、不外食」狂省錢！他存到1300萬退休...卻崩潰悔恨

虎航航點密度超驚人！日網看傻眼：台灣日本航空

虎航航點密度超驚人！日網看傻眼：台灣日本航空

關鍵字：

觀光日本旅客妻夫木聰

讀者迴響

熱門新聞

快訊／王柏傑反擊了！

王柏傑被分手超錯愕！

44秒奪命畫面曝光！　台中男「31刀砍死女大生」

女大生赴約慘死　命案現場遺留「粉色髮絲」

18歲女大生最後身影曝光！　一身青春洋溢赴奪命約

更強樺加沙颱風最快周末成形　逼台機率高

即／17歲少年狠殺女大生！爸爸發聲

快訊／二度被拍！范姜彥豐「和黑帽女同

31刀狠殺前女友　17歲少年跳八家將畫面曝

發現女兒被強拍裸照　爸私刑勒死姪子焚燒

17歲角頭小弟31刀殺女友　爸友人震驚「他平時很乖」

《中日和約》已確立台灣主權歸屬　AIT表態掀波瀾

即／陶晶瑩「辣杯杯」糾紛　投資人求償563萬敗訴

醫急救：這麼漂亮走掉好可惜！　溺斃女孩「一輩子跟著你」

「台灣地位未定」74年前就決議　專家：蔣中正妥協接受

更多

最夯影音

更多

【氣勢壓全場】鬧事狗見首領秒趴地瞬間被制伏

阿Ken「一句話」逗樂周媽媽 周杰倫：很少男人能逗笑她XD

【就只會講？】爸坐著指揮被兒嗆爆：你很厲害你就用啊

【忘記跳舞啦】多慧沒跳三振舞　被球迷現場抓包笑翻XD

【來囉來囉！】老闆神改編「奧客版上車舞」唱出餐飲業心聲

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面