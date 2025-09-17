　
「不開冷氣、不外食」狂省錢！他存到1300萬退休...卻崩潰悔恨

▲▼錢包,存款,鈔票,千鈔。（圖／記者劉維榛攝）

▲鈴木先生從小家庭貧困，從高中開始就打工存錢。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者曾羿翔／綜合報導

養老存錢固然重要，但若過度節省、犧牲了與親人共享的時間與生活品質，一旦失去健康或摯愛，後悔也許為時已晚。日本一位67歲男子鈴木先生（化名）便是例證。

根據《THE GOLD ONLINE》報導，鈴木先生從小家庭貧困，高中打工存錢；工作後他堅持極端節儉生活：住便宜公寓，不買房車；飲食簡單，以豆芽與雞肉為主；生活中幾乎不用空調，交通以步行或自行車為主；與妻子結婚後依舊如此，即便有孩子，也只是略微放鬆，生活仍然以「省」為基本原則。

憑這樣的生活方式，他在60歲時領到退休金後將其全部投入投資，5年後投資部分與其他存款共累積資產約 6,500萬日圓（約新台幣1,317萬元）。退休後，他與妻子每月共領年金約24萬日圓，原本以為到了晚年可以安心享受生活。

但不久之後，妻子因病離世，年僅66歲，而鈴木先生自己則為錯過與妻子在她健康時一同旅行、用餐等簡單幸福的時光深感悔恨。他說：「時間無法倒流，只剩錢，又能怎麼辦……」

專家指出，積蓄與養老準備固然不可少，但過度強調存錢而忽略生活的其他面向，特別是與親人、朋友共享的時光與健康，可能造成無法彌補的遺憾。理想的生活方式是在保障財務安全的同時，也要照顧當下的幸福感，平衡這兩者，可能才是真正的晚年幸福之道。

09/15

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

