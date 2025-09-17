　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

土石流活埋！一家8口「剩他獨活」　悲憶母親遺言：小心洪災

▲▼土石流活埋！一家8口「剩他獨活」　悲憶母親最後遺言：小心洪災。（圖／翻攝臉書）

▲土石流奪走這個家庭8名成員的性命。（圖／翻攝臉書）

記者吳美依／綜合報導

馬來西亞沙巴州連日豪雨成災，受影響人數已攀升至將近3000人，土石流災情更導致一戶人家遭到活埋，一家8口僅1人生還。

8視界、星洲日報等外媒報導，15日上午9時15分左右，哥隆邦（Kolombong）甘榜珍德拉卡西（Kg Cenderakasih）發生土石流，一間非法建造的木屋瞬間遭到掩埋，導致7人喪命，其中年紀最大死者是50歲屋主，年紀最小死者年僅2歲。

19歲倖存者卡馬魯（Kamarul Ikhwan）一夕失去父母、胞姊及4名年幼侄兒女，成為家族唯一倖存者。他回憶，當天清晨，母親還透過WhatsApp傳訊提醒他「小心水災」，未料成為最後遺言。

卡馬魯接獲堂哥通報後，立即趕赴現場與鄰居們徒手挖掘，最終卻只能眼睜睜看著親人遺體被逐一挖出。他回憶，意外發生前一天，「媽媽突然要求我修復一張她與6個兄弟姊妹的老照片。當時覺得很奇怪，沒想到這竟是她離別前的預兆。」

12日起，災情已造成至少13人罹難，其中包含6名兒童。截至當地時間16日晚間8時，已有6個縣陷入水災狀態，2955名災民被安置在23處臨時疏散中心。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
544 2 5515 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
誤發停班課！北市指中央系統出包　人總駁：已明確標示「測試」
快訊／修車廠爆炸！　35歲女死亡
快訊／新北29歲女「14F墜樓」！墜撞雲梯車再落地　爆頭慘死
台北停班停課誤發！　原因曝光
拉麵店噴漆「姦夫淫婦」　原因找到了
快訊／家寧開庭結束發聲！　深深一鞠躬
快訊／44秒狂砍女友31刀！17歲男殺人罪護送少年法庭

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

賣男童性侵片當副業！日29歲小學男師被逮　恐怖「戀童暗號」曝光

「健身環」玩到一半左頸劇痛　櫻花妹2天後竟然中風

比特犬咬死人！「把女嬰當玩具」拖行血痕6公尺　父搶人救不回

41歲母單女「網戀帥和尚」3年！視訊裸聊　戶頭剩0元才知被騙

土石流活埋！一家8口「剩他獨活」　悲憶母親遺言：小心洪災

今年第9人！伊朗宣布已處決「以色列間諜」　情蒐手法曝光

心碎！虎鯨媽媽「頂寶寶屍體」不肯放手　小小身體還連著臍帶

川普爽翻！1300兵+120匹馬「國王級排場」　英國砸重本熱烈歡迎

機長喝酒「害3航班延誤」！　日本航空37高層遭連坐減薪

他談加薪竟遭開除　前公司改聘6菜鳥搞不定「主管也丟飯碗」

【氣勢壓全場】鬧事狗見首領秒趴地瞬間被制伏

阿Ken「一句話」逗樂周媽媽 周杰倫：很少男人能逗笑她XD

【就只會講？】爸坐著指揮被兒嗆爆：你很厲害你就用啊

【忘記跳舞啦】多慧沒跳三振舞　被球迷現場抓包笑翻XD

【來囉來囉！】老闆神改編「奧客版上車舞」唱出餐飲業心聲

【最美橋梁】等了40年！「淡江大橋」今合龍　全球跨距最長「單塔不對稱斜張橋」

台中女遭砍10多刀慘死！苦求「對不起」左手剩皮連骨　倒地還被踹

【奪命畫面曝】台中男亂刀砍死女大生！殘忍猛攻還折返補刀

【有弟弟真好】隨便使喚他到巷口幫買飲料XD

【瞬間不嘻嘻】黃金獵犬調皮滾草被抓　秒變無辜小寶寶

賣男童性侵片當副業！日29歲小學男師被逮　恐怖「戀童暗號」曝光

「健身環」玩到一半左頸劇痛　櫻花妹2天後竟然中風

比特犬咬死人！「把女嬰當玩具」拖行血痕6公尺　父搶人救不回

41歲母單女「網戀帥和尚」3年！視訊裸聊　戶頭剩0元才知被騙

土石流活埋！一家8口「剩他獨活」　悲憶母親遺言：小心洪災

今年第9人！伊朗宣布已處決「以色列間諜」　情蒐手法曝光

心碎！虎鯨媽媽「頂寶寶屍體」不肯放手　小小身體還連著臍帶

川普爽翻！1300兵+120匹馬「國王級排場」　英國砸重本熱烈歡迎

機長喝酒「害3航班延誤」！　日本航空37高層遭連坐減薪

他談加薪竟遭開除　前公司改聘6菜鳥搞不定「主管也丟飯碗」

誤發放假通知北市指中央系統出包　人總駁：已明確標示「測試」

撿殘值32元電鍋送拾荒婦遭起訴！最高檢：可視情節聲請免刑

國小生「常跟同學吵架」變頭痛人物！工程師自爆黑歷史救了他

卓榮泰考慮「1招救都更」　房產專家驚呆了：不贊成但祝福

賣男童性侵片當副業！日29歲小學男師被逮　恐怖「戀童暗號」曝光

男星出道10年首演主角！　待教會觀摩無家者「掏200元」暖舉曝光

拆公館圓環爭議不斷　蔣萬安勉局處：全力以赴毋懼外界異音

愛心小熊上飛機！華航攜手五桐號　跨界聯名Care Bears打造療癒雲端派對

剛出獄3天...台南男砍友9刀致死　二審仍判11年

菲律賓赴台旅客今年估破50萬人次　三大航台灣形象展促銷

【監視器還原現場】姐推弟弟被誤解怒喊：他先打我的

國際熱門新聞

發現女兒被強拍裸照　爸私刑勒死姪子焚燒

「不開冷氣、不外食」狂省錢！他存到1300萬退休...卻崩潰悔恨

日翁買春激戰140少女！最小僅9歲

陌生男婚禮現身！夫妻4年後聽真相笑了

新「老花眼藥水」問世　效果超驚人

21歲女醫學生離奇失蹤！褲子被剪碎　「內褲高掛樹上」成唯一線索

UNIQLO創辦人談關稅：美將承受最大代價

馬路坑洞沒補　他畫大老二火速修好

德國怎麼了？420萬人繳不出水電費

女房客留恐怖垃圾屋　房東清理發現腐爛屍

美國好市多氣泡酒會自爆！緊急發信：別打開

3貓被「裝箱棄置」貓咖　箱內全是抓痕

勞勃瑞福辭世　梅莉史翠普稱巨星殞落、珍芳達哀慟欲絕

日15歲女偶像「遭老闆潛規則」5年！

更多熱門

相關新聞

AI性愛片風暴！超過10名大馬議員捲入

AI性愛片風暴！超過10名大馬議員捲入

馬來西亞政壇爆出一起利用AI深偽技術製作不雅性愛影片進行勒索的重大風波，至少已有十名來自朝野的國會議員與州議員受到影響。通訊部長兼班底谷國會議員法米法茲（Ahmad Fahmi bin Mohamed Fadzil）14日主動公開自己也是受害者，並揭露部分受害人名單與勒索手法。

印尼暴雨15死10失蹤！峇里島淹水2.5m深

印尼暴雨15死10失蹤！峇里島淹水2.5m深

雲林災戶生活陷困境　民進黨雲林縣黨部聯手各界送暖

雲林災戶生活陷困境　民進黨雲林縣黨部聯手各界送暖

丹娜絲風災重創雲林　立委丁學忠要求中央全力協助復建

丹娜絲風災重創雲林　立委丁學忠要求中央全力協助復建

因應丹娜絲及728豪雨　中華郵政供保單借款和房屋修繕貸款優惠

因應丹娜絲及728豪雨　中華郵政供保單借款和房屋修繕貸款優惠

關鍵字：

馬來西亞沙巴州豪雨土石流災情

讀者迴響

熱門新聞

快訊／王柏傑反擊了！

王柏傑被分手超錯愕！

44秒奪命畫面曝光！　台中男「31刀砍死女大生」

女大生赴約慘死　命案現場遺留「粉色髮絲」

18歲女大生最後身影曝光！　一身青春洋溢赴奪命約

更強樺加沙颱風最快周末成形　逼台機率高

快訊／二度被拍！范姜彥豐「和黑帽女同

即／17歲少年狠殺女大生！爸爸發聲

31刀狠殺前女友　17歲少年跳八家將畫面曝

發現女兒被強拍裸照　爸私刑勒死姪子焚燒

17歲角頭小弟31刀殺女友　爸友人震驚「他平時很乖」

《中日和約》已確立台灣主權歸屬　AIT表態掀波瀾

即／陶晶瑩「辣杯杯」糾紛　投資人求償563萬敗訴

醫急救：這麼漂亮走掉好可惜！　溺斃女孩「一輩子跟著你」

「台灣地位未定」74年前就決議　專家：蔣中正妥協接受

更多

最夯影音

更多

【氣勢壓全場】鬧事狗見首領秒趴地瞬間被制伏

阿Ken「一句話」逗樂周媽媽 周杰倫：很少男人能逗笑她XD

【就只會講？】爸坐著指揮被兒嗆爆：你很厲害你就用啊

【忘記跳舞啦】多慧沒跳三振舞　被球迷現場抓包笑翻XD

【來囉來囉！】老闆神改編「奧客版上車舞」唱出餐飲業心聲

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面