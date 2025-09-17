土石流活埋！一家8口「剩他獨活」　悲憶母親遺言：小心洪災

▲土石流奪走這個家庭8名成員的性命。（圖／翻攝臉書）



記者吳美依／綜合報導

馬來西亞沙巴州連日豪雨成災，受影響人數已攀升至將近3000人，土石流災情更導致一戶人家遭到活埋，一家8口僅1人生還。

8視界、星洲日報等外媒報導，15日上午9時15分左右，哥隆邦（Kolombong）甘榜珍德拉卡西（Kg Cenderakasih）發生土石流，一間非法建造的木屋瞬間遭到掩埋，導致7人喪命，其中年紀最大死者是50歲屋主，年紀最小死者年僅2歲。

19歲倖存者卡馬魯（Kamarul Ikhwan）一夕失去父母、胞姊及4名年幼侄兒女，成為家族唯一倖存者。他回憶，當天清晨，母親還透過WhatsApp傳訊提醒他「小心水災」，未料成為最後遺言。

卡馬魯接獲堂哥通報後，立即趕赴現場與鄰居們徒手挖掘，最終卻只能眼睜睜看著親人遺體被逐一挖出。他回憶，意外發生前一天，「媽媽突然要求我修復一張她與6個兄弟姊妹的老照片。當時覺得很奇怪，沒想到這竟是她離別前的預兆。」

12日起，災情已造成至少13人罹難，其中包含6名兒童。截至當地時間16日晚間8時，已有6個縣陷入水災狀態，2955名災民被安置在23處臨時疏散中心。