雲林災戶生活陷困境　民進黨雲林縣黨部聯手各界送暖

▲為協助受災戶儘快恢復基本生活所需，民進黨號召社會各界力量，募集愛心家電。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

726丹娜絲颱風重創雲林地區，同時8月份豪雨，亦帶來許多災情，造成雲林縣內許多家庭的生活受到嚴重影響。為協助受災戶儘快恢復基本生活所需，民進黨號召社會各界力量，募集愛心家電，在今天將家電送到受災民眾手中。

立法委員同時也是民進黨雲林縣黨部主委的劉建國表示，丹娜絲颱風及8月豪雨確實造成雲林很多災情，尤其是口湖鄉。因此也要特別感謝口湖鄉李龍飛鄉長，用最快的速度協助鄉民恢復家園。

劉建國指出，在李鄉長、在地議員蔡孟真以及代表等反映下，希望可以為受災戶做更多事情，也因此透過民進黨中央黨部及電器公會全聯會募集許多的愛心家電，包含冰箱、電視、電風扇、洗衣機、電子鍋等，提供給受災戶使用，免除一筆添購的花費。

口湖鄉李龍飛鄉長表示，感謝劉建國委員及蔡孟真議員以及民進黨黨部，結合許多各界資源，來幫助口湖鄉的災民，讓他們生活可以趕緊恢復正常，也感謝各界的資源的幫忙。

雲林縣議員蔡孟真表示，丹娜絲風災後，很多民眾的屋頂都被吹掀，當時中央政府第一時間就有補助屋頂的政策，因此口湖鄉也有媒合民間慈善團體，如雲林同鄉會等對災民進行補助，今天也感謝我們中央黨部媒合電器用品，給受災戶使用。

▲為協助受災戶儘快恢復基本生活所需，民進黨號召社會各界力量，募集愛心家電。（圖／記者游瓊華翻攝）