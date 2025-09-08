　
因應丹娜絲及728豪雨　中華郵政供保單借款和房屋修繕貸款優惠

▲中華郵政股份有限公司,臺北金南郵局（圖／記者謝婷婷攝）

▲中華郵政提供保單借款和房屋修繕貸款優惠。（圖／ETtoday資料照）

記者周湘芸／台北報導

因應丹娜絲颱風及728豪雨災害，中華郵政公司宣布，9月15日至12月31日為台南、高雄、嘉義（縣）市、屏東、台中、苗栗、彰化、南投、雲林、台東及花蓮等受災地區，提供保單借款和房屋修繕貸款優惠專案，民眾可至各地郵局申請。

中華郵政說明，若保戶採保單借款，須檢附保險單、要保人、被保險人身分證明文件及受災證明文件（如災害現場照片、警察、消防機關或村、里長證明文件等），新增的保單借款免息6個月，借款優惠期間屆滿後，未償還借款自動回復適用該保單當時的借款利率，同一保單借款上限為20萬元。

針對房屋修繕貸款，中華郵政表示，借款人年滿18歲以上、68歲以下，且具完全行為能力，須提供（本人、配偶、父母、子女或兄弟姊妹所有之房屋及其基地）位於天然災害地區內，或提供其他位於非天然災害地區內的房地為擔保品，且所提供抵押的擔保品經鑑價具相當價值者。

中華郵政指出，借款人須檢附本人身分證正本、受災房屋權狀影本，以及受災地區政府機關（構）、鄉（鎮、市、區）公所、直轄市山地原住民區公所或村里長出具的受災證明文件，借款期間7年，額度20萬元至50萬元，且前6個月貸款零利率（本金緩繳，利息免息）。

關鍵字：

中華郵政丹娜絲豪雨保單貸款

