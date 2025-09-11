印尼暴雨15死10失蹤！峇里島淹水2.5m深　800災民住進避難所

▲印尼豪雨成災，已造成15人身亡，至今仍有10人失蹤。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

印尼近期暴雨引發嚴重水災與土石流，救援人員已在東努沙登加拉省與峇里島等2個地區尋獲15具罹難者遺體，另有10人仍下落不明。當局指出，8日開始的豪雨，導致多地山洪爆發與河水氾濫，災情不斷擴大。

根據《衛報》報導，東努沙登加拉省內受災最嚴重的毛龐戈村（Mauponggo），有母子被掩埋在泥流之下，還有一名男子的遺體在鄰近村落洛卡拉巴（Loka laba）被找到。另外先前有毛龐戈村的一家三口在房屋被沖走後罹難，另有4人失蹤。

峇里島方面，搜救人員在首府登巴薩的巴東市場附近尋獲一名婦女遺體，目前仍有6人下落不明。

峇里島搜救單位指出，目前當地已有8人確認死亡，其中包括南登巴薩坤巴薩里市場地區的4名遇難者。強降雨導致9個城市與地區的河川潰堤，至少112個社區被淹，並引發多起山崩。

根據國家搜救局發布的影片顯示，汽車被洪水沖走，漂浮在泥水中，士兵與救難人員乘坐橡皮艇，協助孩童與老人從屋頂脫困。

▲泥水幾乎淹過車頂。（圖／路透）



峇里省政府透露，暴雨淹沒了數千棟住宅與觀光區，水深最高達2.5公尺，至少800名災民被迫進入臨時避難所。災情同時波及飯店、餐廳與醫院，電力與自來水供應中斷，部分單位只能依靠發電機運作。省長柯斯特坦言，「這場災害也讓商家與旅遊業蒙受嚴重損失」。

除了居民受困，東努沙登加拉省納格克縣的洪水更沖走了路過的村民與車輛，並引發山崩阻斷3條道路，已奪走至少6條人命，還有4人失蹤。當地災防單位表示，惡劣天氣和地形讓救援難度大增，2座橋樑、2間政府辦公室、農田與畜牧業設施也遭到摧毀。