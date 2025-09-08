丹娜絲風災重創雲林　立委丁學忠要求中央全力協助復建

▲立法委員丁學忠邀集水利署陳建成副署長、縣政府及地方民代針對風災及豪雨復建工程進行會勘。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／雲林報導

丹娜絲颱風及728挾豪雨襲台，造成雲林多條大排水位暴漲潰堤，全縣水災情嚴重，立法委員丁學忠、張嘉郡今（8）日上午邀集水利署陳建成副署長、縣政府及地方民代針對復建工程進行會勘，要求中央全力協助地方，加速災後復原重建。

立委丁學忠表示，丹娜絲颱風過境後，風災造成堤防、護岸等水利設施損害嚴重，尤其雲林海線各鄉鎮災情更是慘重，11個鄉鎮中就有8個鄉鎮發生災情，共有41件復建工程亟須中央協助，今天特別安排會勘，就是要讓中央單位實際了解地方需求。

▲風災造成堤防、護岸等水利設施損害嚴重。（圖／記者游瓊華翻攝）

雲林縣多處區域排水系統、防汛道路遭受嚴重損害，對排水通洪、交通安全與民眾生活造成極大影響，為加速災後復建工作，縣府第一時間即盤點各項災損，根據縣府目前彙整海縣鄉鎮水利工程災損約5.59億元，已超出財政負荷。

立法在8/29已三讀通過「中央政府丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建特別預算案」，預算規模新台幣600億元，要求中央經費盡速挹注，讓實質工程施作與所需經費同步到位，地方能夠立即啟動搶修工作，盡速修復所有水利建造物，避免災情再次發生。

立委丁學忠指出，本次復建計畫對雲林建設極為重要，若再有大雨來臨恐造成更大的災情，強調「治水沒有最好，只有更好」，針對尚有淹水地區，期許相關單位能盡速辦理，給予地方最大協助，全入投入相關治水防洪工程，降低災害帶來衝擊以保障市民生命財產安全。

▲立委丁學忠強調「治水沒有最好，只有更好」，針對尚有淹水地區，期許相關單位能盡速辦理。（圖／記者游瓊華翻攝）