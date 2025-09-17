　
大陸 大陸焦點 特派現場

2公尺鐵條插入擋風玻璃！香港司機遭命中胸口「釘在駕駛座上」

▲▼香港公車行駛到一半有鐵條插入擋風玻璃，司機慘遭擊中。（圖／翻攝Threads／Mandy PY Lau）

▲香港公車行駛到一半有鐵條插入擋風玻璃，司機慘遭擊中。（圖／翻攝Threads／Mandy PY Lau）

記者柯振中／綜合報導

香港青朗公路15日發生一起驚悚公車意外，65歲羅姓司機駕駛公車行經該路段時，突然有根2公尺長的鐵條從擋風玻璃飛入，直直朝他的胸口插去。所幸他立即放慢車速、將車輛停妥後才開始求救，因此沒有造成任何乘客傷亡，專業的精神令人敬佩又心疼。

綜合港媒報導，羅姓司機15日駕駛967號雙層巴士，傍晚5點多行經青朗公路一帶。怎料行駛至港鐵錦上路站附近時，前方突然飛來一根長達2公尺的鐵條，直接穿透了玻璃，插在他的左胸口肋骨位置。

羅男突然遭鐵條襲擊，立即開始放慢車速、並且將車輛停靠穩妥，接著才開口詢問乘客「有沒有人可以幫我」。其中一名羅姓乘客聽見後上前查看，才發現有根鐵條插在司機的胸前，就像將司機「釘」在駕駛座上，嚇得他趕緊報案。

羅姓乘客事後回憶，事發當下車速約80公里，才剛經過一個龍門架，車內就傳出「砰」一聲巨響，接著便聽見了司機的求助。所幸事發以後司機意識仍舊清醒，才沒有造成更嚴重的事故。

▼香港公車行駛到一半有鐵條插入擋風玻璃，司機慘遭擊中。（圖／翻攝Threads／Mandy PY Lau）

▲▼香港公車行駛到一半有鐵條插入擋風玻璃，司機慘遭擊中。（圖／翻攝Threads／Mandy PY Lau）

救護人員趕到現場，發現羅姓駕駛一動不動坐在駕駛座，且神情相當痛苦，於是展開救援。所幸羅姓駕駛經過送醫救治無大礙，目前仍在醫院觀察當中。

據了解，羅姓司機是香港「城巴公司」的公車駕駛員，從業以來一直都是負責967號線，平時相當受到乘客喜愛。事件發生以後，「城巴公司」的事務經理于雋表示，已即時派員了解情況，將持續關注康復進度，並與羅姓司機的家屬聯絡。

事後警方調查，這根鐵條疑似是從一輛重型貨車後方掉落，先是擊中一輛轎車以後，才又彈飛、插進967號線巴士的擋風玻璃，造成羅姓司機受傷。涉案的43歲重型貨車駕駛目前已被逮捕，詳細案發原因仍待後續釐清。

在 Threads 查看
09/15 全台詐欺最新數據

于朦朧墜樓5天…母親曝死因

香港公車意外司機鐵條粵港澳要聞

