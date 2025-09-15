TTGO偏鄉兼職司機招募登場　改善交通同時創造就業機會

▲TTGO偏鄉兼職司機招募登場。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東縣政府為提升偏鄉交通服務品質，攜手台灣微光行動協會推動「TTGO台東交通預約媒合服務」，並在延平、長濱及金峰鄉舉辦三場司機招募說明會，期望吸引地方居民以兼職方式投入接駁服務，在協助社區交通的同時，也能兼顧就業收入。

首場說明會日前於延平鄉公所舉行，內容包括「TTGO接送服務運作模式」、「帶車投靠申請流程」及「政府補助資源」等，協助有意參與的居民了解制度化營運模式，並開放現場報名與交流。

活動現場邀請來自東河鄉的鄭姓司機分享經驗。他表示，過去曾任拖車司機，返鄉後轉投入TTGO，平日接送長者就醫、孩童上下學，也支援部落活動交通。他認為，身為TTGO司機不僅是單純駕駛，更是社區照顧與資訊連結的重要角色。雖然一度因難以適應不同年齡層需求而暫時離開，但重新調整心態再加入後，已將TTGO視為重要副業收入來源，並強調「這份工作比其他職業多了一份為部落服務的心」。

台東縣政府指出，偏鄉交通是日常生活的重要需求，更是醫療、教育與社會資源的關鍵連結。透過TTGO制度化接送服務，期望建構安全、穩定且由在地人服務在地的交通支持系統，不僅解決居民交通不便，也創造穩定收入來源。

後續「TTGO司機招募說明會」場次如下：

海線場｜10月17日（五）10:00–12:00｜長濱鎮公所

南迴場｜11月14日（五）10:00–12:00｜金峰鄉公所

招募對象為非台東市地區、有意從事交通接送服務的居民與司機，鼓勵自備車輛者「帶車投靠」。相關報名資訊可洽台灣微光行動協會附設台東食醫助行服務中心，電話 (089)220-855，或至線上表單登記：https://forms.gle/f9XXSqgjaSNr6vwK8。