中市公車9/22起調整　大肚、龍井人「轉乘」無縫接軌台灣大道

▲通勤福音！台中市公車自9月22日起調整，方便大肚龍井人轉乘，無縫接軌台灣大道。（圖／台中市交通局提供）



記者游瓊華／台中報導

大肚、龍井區居民往返市區更便利！台中市交通局為提升公車資源效益，並配合中央2030年公車全面電台動化政策，繼調整部分325路班次為360路及增設繞駛華山路、鎮家寶社區的360副線後，將進一步調整班次，滿足學生與通勤族需求。

交通局指出，9月22日起325路每日提供10班直達台中車站，360路則增至每日24班次，並停靠「東海別墅」、「榮總/東海大學」、「玉門路」等公車專用道站點，方便民眾原地轉乘台灣大道300到310路等幹線公車，提升通勤效率。

不少民眾都誤以為「325路被取消」，交通局解釋，市府與台中客運多次協商，並考量電動公車續航力及中途充電需求，決定保留部分325路全程直達市區的班次，同時將其他運能轉為360路及副線，讓有限駕駛人力發揮最大效益，也兼顧學生及通勤族平日需求。

交通局表示，360路「大肚車站－台中榮總－都會南街」行經3大公車專用道站點，民眾除可搭乘325路直達台中車站外，也能選擇搭乘360路及副線至專用道站點，再轉乘台灣大道幹線公車快速進市區。

交通局也提醒市民，綁定交通卡搭乘臺中市區公車，即享「雙十公車優惠」：10公里內免費、超過10公里最多10元，提供海線居民更經濟實惠的公共運輸選擇。