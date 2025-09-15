　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

情侶墾丁度假竟成死別！36歲女陳屍沙灘　男友崩潰：怎麼會這樣

▲恆春白沙灣沙灘。（圖／民眾提供）

▲恆春白沙灣沙灘。（圖／民眾提供）

記者陳崑福／屏東報導

36歲廖姓女子與莊姓男友於13日從台中到恆春墾丁旅遊，當晚酒後發生口角，獨自從住宿地點走入大灣路沙灘，隔天被發現陳屍八寶公主廟旁沙灘；恆春警方獲報，發現她口鼻微出血，無明顯外傷，遺留的拖鞋與房卡，警方根據房卡找到莊姓男子，莊男才知女友已死亡，「震驚又難過」，警方已報請屏東地檢署檢察官驗屍，查明死因。

恆春警方調查，廖姓女子與43歲莊姓男友於13日入住墾丁某民宿度假，當晚兩人酒後發生口角，廖姓女子於深夜近零時，獨自搭電梯下樓離開民宿，走向大灣路沙灘，之後陳屍沙灘。

警方調閱監視器，廖女與莊男於11時許抵達，狀況看來相當正常；事發後警方根據房卡找到莊姓男子到案說明，他表示，兩人酒醉後發生口角，女友生氣走出房門，他本以為她只是想冷靜，未料接獲警方通知，讓他震驚又難過；「不知道她會去海邊，怎麼會這樣？」。

警方指出，從民宿到案發沙灘有數百公尺，研判廖女可能因情緒激動，獨自走向海邊，由於該處沒有監視系統，意外溺水或有意尋短原因仍有待調查。警方也籲請民眾若有情緒困擾或嚴重爭執，可向就近派出所或打110求助。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
409 1 6225 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
網自爆「騙漢堡」8次都成功！　麥當勞回應了
46萬台女YTR在韓「拒絕被睡」遭暴打！　骨折瘀青照曝
17F墜落地面　台中女頭顱破裂慘死
快訊／法說變法會！　PCB妖股嚇趴跌停
快訊／HYBE董座遭傳喚！　涉不正當交易吞4千億
快訊／嘎琳被爆「交往百億富商」當小三　樂天球團最新回應
應曉薇母女貼臉親親　愛女盼「跟阿北一樣」：平安順利回家

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

大學生被騙2大地雷曝！ 出租帳戶+假租屋陷阱　恐變詐團幫兇

鹿港停車陷阱！沒畫線也挨罰挨轟搶錢　警說明開單理由

台南調查官把「待查獵鷹」檔案洩漏綠能公司　4人被起訴

台中女「17F墜落地面」！頭顱破裂慘死…警報請檢方相驗遺體

退休女台商陷愛情騙局！痛失1810萬　2詐團成員下場曝

電信公司拖10年欠2451萬！士林分署查出「留抵稅額」全數繳清

小資女掏40萬買1.2萬顆虛幣「秒蒸發」　19歲夾腳拖幣商慘了

北院今開庭！應曉薇母女情深　愛女盼「跟阿北一樣」：平安順利回家

高雄75歲阿伯騎車闖紅燈！下秒撞公車慘摔　驚悚瞬間曝

逆轉！PO文控藍營組網軍抹黑陳時中　「無良公關」管理員被起訴

【車禍現場】電動代步車、重機相撞！　80歲嬤死亡

【叫一個全班都醒了】上課到一半板擦竟掉出大喇牙...！

陳小春應采兒復刻名場面　唱到〈相依為命〉有夠甜

【薑還是老的辣】俏皮爸一刀抹平藥膏超絲滑！臉上寫滿「快誇我」

【你好 我吃一口】主人挑釁烏龜 下一秒竟被咬慘叫！

玖壹壹聽陳漢典Lulu閃婚爆粗口　曝Lulu媽先暴雷喜訊XD

新郎給岳父敬茶 #伴郎團 舉杯：就等這一聲爸

【離奇車禍】轎車暴衝加油站驚險瞬間！

【借踩一下】博美為上沙發 竟將爸爸當梯子XD

婁峻碩焦凡凡宣布當爸媽了！　演唱會「曬超音波照」超感動

大學生被騙2大地雷曝！ 出租帳戶+假租屋陷阱　恐變詐團幫兇

鹿港停車陷阱！沒畫線也挨罰挨轟搶錢　警說明開單理由

台南調查官把「待查獵鷹」檔案洩漏綠能公司　4人被起訴

台中女「17F墜落地面」！頭顱破裂慘死…警報請檢方相驗遺體

退休女台商陷愛情騙局！痛失1810萬　2詐團成員下場曝

電信公司拖10年欠2451萬！士林分署查出「留抵稅額」全數繳清

小資女掏40萬買1.2萬顆虛幣「秒蒸發」　19歲夾腳拖幣商慘了

北院今開庭！應曉薇母女情深　愛女盼「跟阿北一樣」：平安順利回家

高雄75歲阿伯騎車闖紅燈！下秒撞公車慘摔　驚悚瞬間曝

逆轉！PO文控藍營組網軍抹黑陳時中　「無良公關」管理員被起訴

富邦產險攜手USPACE打造「即時計費保險」　獲金管會核准試辦

台中搭公車是玄學！以為準時到站牌「卻見車子背影」…網：要賭人品

星座9/15～9/21財運、愛情、健康全揭密！雙子戀愛升溫、處女事業金錢雙豐收

李灝宇立功400安M9　林盛恩冠軍戰好投、陳柏毓3A無失分

大學生被騙2大地雷曝！ 出租帳戶+假租屋陷阱　恐變詐團幫兇

用愛守護校園　婦幼安全巡迴列車再啟動

鹿港停車陷阱！沒畫線也挨罰挨轟搶錢　警說明開單理由

大立光家族砸2億買單元1土地　創區域新高價

李洋見證立院簽署布萊頓宣言　攜手推動運動性別平等

羅智強領表參選國民黨主席　找徐巧芯執掌社群再推「萊爾校長」

社會熱門新聞

情侶墾丁度假竟成死別　36歲女隔天陳屍沙灘

柯、應暫回復「羈押禁見」狀態　暫不拆電子腳鐶

快訊／柯文哲一早現身北院報到

人找到了！夫妻檔協作南三段失聯8天　今自行下山平安返回部落

才女老師每日工時12小時猝死　同事作證卻遭校長霸凌

無照21歲男掛假牌拒檢　載17歲女自撞雙亡

快訊／上班注意！　國1事故塞爆

羈押庭10點重開　應曉薇女兒庭外發早餐

議員前特助涉美濃大峽谷案！漏夜複訊

應曉薇抵達北院！　緊摟女兒貼臉親吻

PO文控藍營組網軍抹黑　「無良公關」管理員被起訴

石麗君夫妻180萬交保！　「美濃大峽谷案」王姓承租人遭聲押禁見

LIVE／柯文哲、應曉薇交保攻防　北院重新開庭

萬丹紅豆剛播種　綠鬣蜥入侵成危機

更多熱門

相關新聞

台中懸日降落！連3天絕美夕陽限時20分

台中懸日降落！連3天絕美夕陽限時20分

懸日絕美降落！中央氣象局表示，未來一周炎夏未盡，周三以後雨增，周五、六水氣減少，雖然午後仍有降雨機會，若降雨早一些結束，有機會迎接懸日登場，預估周四開始傍晚5時26分許的20分鐘左右可以在台中市西區看見懸日。

無照21歲騎士載18歲女掛假車牌拒檢　自撞護欄雙亡

無照21歲騎士載18歲女掛假車牌拒檢　自撞護欄雙亡

中市公車9/22起調整　方便大肚、龍井人「轉乘」

中市公車9/22起調整　方便大肚、龍井人「轉乘」

民眾爆員警要求「檢舉長官」　東勢分局澄清

民眾爆員警要求「檢舉長官」　東勢分局澄清

關鍵字：

墾丁台中恆春意外警方

讀者迴響

熱門新聞

台灣最雷景點　外國人「點名1地」：待5分鐘就離開

iPhone 17被曝不能貼膜　一撕毀新科技

國高中改10點上課連署成案！教育部這天前答覆

轟綠糟蹋柯！他警告羈押庭1情況恐暴動

投1500份履歷沒人要！44歲副總裁崩潰：願當掏糞工

把握好天氣！　「雨最大」時間曝

交往百億富商變小三　樂天女孩嘎琳嗲求巨額補償

最新模擬路徑！　雙颱生成機率曝

情侶墾丁度假竟成死別　36歲女隔天陳屍沙灘

台灣民意民調／44.6%不認同柯文哲受賴清德政治迫害　310萬人看法改變

漸凍父病床哀求「ㄅㄚˊㄉㄧㄠˋ」　兒心碎完成遺願

3款iPhone不能更新！iOS 26液態介面將上線

柯、應暫回復「羈押禁見」狀態　暫不拆電子腳鐶

收到10元硬幣竟是假的！老闆看傻：我像小丑

「4生肖」要發了！未來3周事業全面起飛

更多

最夯影音

更多

【車禍現場】電動代步車、重機相撞！　80歲嬤死亡

【叫一個全班都醒了】上課到一半板擦竟掉出大喇牙...！

陳小春應采兒復刻名場面　唱到〈相依為命〉有夠甜

【薑還是老的辣】俏皮爸一刀抹平藥膏超絲滑！臉上寫滿「快誇我」

【你好 我吃一口】主人挑釁烏龜 下一秒竟被咬慘叫！

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面