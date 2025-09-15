　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

名嘴、醫師、老師丟飯碗！柯克遇刺言論爆清算　機師也被停飛

▲▼美國右翼政治活動家兼評論員柯克10日出席猶他谷大學的演講活動。（圖／路透）

▲柯克10日出席猶他谷大學演講活動期間遭槍擊身亡。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國保守派政治活動家柯克（Charlie Kirk）10日遭槍擊身亡，各界人士紛紛譴責政治暴力，但也有部分的人批評柯克、甚至表達慶祝言論，在過去這幾日遭到解職或停職。除了名嘴、老師、醫師等人丟飯碗，目前已有多間企業公開表態，對柯克事件有不當言論的員工祭出處分。

▲▼ 美國總統川普盟友柯克（Charlie Kirk）遭槍擊身亡，官方釋出嫌疑人逃逸最新影像。（圖／翻攝自YouTube／FBI – Federal Bureau of Investigation）

▲美國釋出嫌疑人逃逸影像。（圖／翻攝自YouTube／FBI – Federal Bureau of Investigation）

福斯財經新聞、CNN等報導，MSNBC政治評論員陶德（Matthew Dowd）是第一個因談論柯克面臨處分的人，當時他被問及「造成這類槍案的大環境」，他便回答「柯克是最能引發對立的人物之一，散播仇恨言論或針對特定群體，仇恨思想會導致仇恨言論，進而導致仇恨行動，我想這就是我們身處的環境」。

陶德此言一出引發批評，被解讀為認定柯克之死與自身言論有關，遭MSNBC解僱。MSNBC總裁庫特勒（Rebecca Kutler）表示，陶德發表不恰當且不可接受的言論，「我們為他的言論道歉」，美國不容許暴力。

除了陶德，還有其他許多人也被開除或停職。田納西州立大學（MTSU）一名職員發文稱「對柯克之死零同情」之後遭立即解僱，南卡羅來納州一名公立學校教師在共和黨議員的施壓之下被開除。

特勤局職員波夫（Anthony Pough）在臉書發文稱柯克散播仇恨與種族歧視，譴責悼念柯克的人，遭特勤局停職處分。維吉尼亞州一名女麻醉醫師同樣丟了工作，院方稱，她的社群媒體發文包含支持針對公眾人物暴力行為的極為不當言論。

▲▼美國右翼名嘴兼政治活動家柯克（Charlie Kirk）遭暗殺身亡，民眾哀悼。（圖／路透）

▲民眾哀悼。（圖／路透）

另外，達美航空證實，多名員工因為在社群媒體發布柯克槍擊事件的貼文遭到停職，稱這些貼文違反公司社群政策，正進行調查，最終可能祭出解僱處分。

美國運輸部長達菲（Sean Duffy）表示，美國航空數名機師被抓到慶祝柯克之死，「這種行為令人作嘔」，目前已經做出停飛處分，「任何一間對旅客安全負責的公司都不該容忍這種行為」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
409 1 6225 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台YouTube最多倒讚TOP5！　她一人包辦4影片
台積電嘉義廠又有事！承包商被要求暫停進場
明晚變天「連4天雨炸全台」　下周還有熱帶擾動發展
快訊／最高院仍不准！辜仲諒今天須返台
快訊／台南16歲少年捲入海溺斃
赴韓旅遊被誘騙「3正妹遭軟禁、施暴」！警到場：沒辦法幫忙
壽司郎出包！　業者道歉：受害顧客補償500元

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

東京新宿轎車暴衝上人行道「6人送醫」！　滿地碎片畫面曝

樂透4億元大獎無人認領　夫妻幾天後「冰箱找到彩券」驚嚇中獎

名嘴、醫師、老師丟飯碗！柯克遇刺言論爆清算　機師也被停飛

赴日注意！羽田機場安檢員「狂偷旅客現金」　得手150萬日圓

床戰被抓包！印度21歲孫女認了　聯手男友「活活砸死祖母」封口

觀光客取景太失控！灌籃高手平交道亂象多　鎌倉市出手設拍照區

斧頭狂劈男友「竟露出詭異燦笑」　美23歲蛇蠍女入獄照曝光

地下停車場變「海底隧道」日本大叔開車驚險脫逃　JAF示警：別拿安全開玩笑

酒駕後「補喝酒」逃酒測手法曝！　南韓祭新規最重關5年

以軍2萬傷兵「逾半數」罹患精神疾病！　PTSD成最大夢魘

【薑還是老的辣】俏皮爸一刀抹平藥膏超絲滑！臉上寫滿「快誇我」

陳小春應采兒復刻名場面　唱到〈相依為命〉有夠甜

【叫一個全班都醒了】上課到一半板擦竟掉出大喇牙...！

【車禍現場】電動代步車、重機相撞！　80歲嬤死亡

【你好 我吃一口】主人挑釁烏龜 下一秒竟被咬慘叫！

【鞋子躲貓貓】歐告藏偷藏鞋老爸用妙招秒找到XD

玖壹壹聽陳漢典Lulu閃婚爆粗口　曝Lulu媽先暴雷喜訊XD

婁峻碩焦凡凡宣布當爸媽了！　演唱會「曬超音波照」超感動

【借踩一下】博美為上沙發 竟將爸爸當梯子XD

新郎給岳父敬茶 #伴郎團 舉杯：就等這一聲爸

東京新宿轎車暴衝上人行道「6人送醫」！　滿地碎片畫面曝

樂透4億元大獎無人認領　夫妻幾天後「冰箱找到彩券」驚嚇中獎

名嘴、醫師、老師丟飯碗！柯克遇刺言論爆清算　機師也被停飛

赴日注意！羽田機場安檢員「狂偷旅客現金」　得手150萬日圓

床戰被抓包！印度21歲孫女認了　聯手男友「活活砸死祖母」封口

觀光客取景太失控！灌籃高手平交道亂象多　鎌倉市出手設拍照區

斧頭狂劈男友「竟露出詭異燦笑」　美23歲蛇蠍女入獄照曝光

地下停車場變「海底隧道」日本大叔開車驚險脫逃　JAF示警：別拿安全開玩笑

酒駕後「補喝酒」逃酒測手法曝！　南韓祭新規最重關5年

以軍2萬傷兵「逾半數」罹患精神疾病！　PTSD成最大夢魘

YTR江老師激動哭了！跨領域主持「獲金鐘肯定」　跪地感謝：最棒的禮物

拚業績必備「補氣神器」躍升拜拜新寵　美式賣場推折扣！上班族大推有感瘋搶購

快訊／「美濃大峽谷案」承租人遭羈押禁見　法官裁定理由曝

瑞科扶輪社捐助48萬元及物資　台東三校感謝

今年升級會後悔？YTR直言Apple Watch 2025毫無亮點

新人獎爬到男主角花7年！宋偉恩剛奪「亞洲影視大獎」又入圍金鐘

拒接5萬顆大單！這家蛋黃酥「寧願接小單」　老闆揭原因：抱歉了

東京新宿轎車暴衝上人行道「6人送醫」！　滿地碎片畫面曝

IRB+無人機齊上陣！高雄特搜隊急流訓練　打造複合式救援戰力

跨國青年創業論壇　台泰200位青年共探創新與未來

國際熱門新聞

投1500份履歷沒人要！44歲副總裁崩潰：願當掏糞工

川普：如有必要將宣布「國家緊急狀態」

3千萬、6間房也買不到快樂　21歲獨子繼承遺產後崩潰：快撐不下去

柯克槍殺案重大進展！22歲兇嫌與跨性別伴侶同居

研究曝「斷崖式衰老」年齡層！細胞加速老化

AI性愛片風暴！超過10名大馬議員捲入

iPhone 18 Pro三大亮點曝光

切下男友乳頭！23歲「蛇蠍櫻花妹」變態手段曝

有錢人「不用滾筒洗衣機？」　專家詳解：直立式更勝一籌

10歲對女同學媽一見鍾情！他娶回54歲美魔女

40歲男傳訊向主管請假　10分鐘後突然死亡

飯店毛巾用完都放錯地方了！　日業者曝正確做法

父分產後悔了　兒爽拿錢「5年全敗光」

拳壇悲痛！46歲英國拳王海頓自宅驟逝

更多熱門

相關新聞

川普：如有必要將宣布「國家緊急狀態」

川普：如有必要將宣布「國家緊急狀態」

美國總統川普15日透過自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文指出，首都華盛頓特區市長鮑賽（Muriel Bowser）通知聯邦政府，警方將不再與移民暨海關執法局（ICE）合作驅逐和重新安置無證移民，若他任由這狀況發生，犯罪將捲土重來，「我不會允許這種事發生。如有必要，我將宣布國家緊急狀態」。

星鏈服務中斷！影響上萬用戶　衝擊烏前線

星鏈服務中斷！影響上萬用戶　衝擊烏前線

嗨戰17歲男學生　女學校助理下場慘了

嗨戰17歲男學生　女學校助理下場慘了

16歲少女反擊性騷擾　遭男開休旅車撞死

16歲少女反擊性騷擾　遭男開休旅車撞死

川普將二度赴英國是訪問　行程曝光

川普將二度赴英國是訪問　行程曝光

關鍵字：

柯克槍擊政治暴力北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

即／宜蘭某高職生教室揮刀　同學遭猛刺背部重傷

iPhone 17被曝不能貼膜　一撕毀新科技

46萬正妹YTR在韓國「拒絕陪睡」被暴打　瘀青照曝

把握好天氣！　「雨最大」時間曝

台灣最雷景點　外國人「點名1地」：待5分鐘就離開

肇事男誤認撞死人自責輕生亡　騎士獲救康復中

國高中改10點上課連署成案！教育部這天前答覆

情侶墾丁度假竟成死別　36歲女隔天陳屍沙灘

台灣民意民調／44.6%不認同柯文哲受賴清德政治迫害　310萬人看法改變

轟綠糟蹋柯！他警告羈押庭1情況恐暴動

最新模擬路徑！　雙颱生成機率曝

投1500份履歷沒人要！44歲副總裁崩潰：願當掏糞工

柯、應暫回復「羈押禁見」狀態　暫不拆電子腳鐶

即／柯文哲、應曉薇庭訊結束！　回候審室等結果

交往百億富商變小三　樂天女孩嘎琳嗲求巨額補償

更多

最夯影音

更多

【薑還是老的辣】俏皮爸一刀抹平藥膏超絲滑！臉上寫滿「快誇我」

陳小春應采兒復刻名場面　唱到〈相依為命〉有夠甜

【叫一個全班都醒了】上課到一半板擦竟掉出大喇牙...！

【車禍現場】電動代步車、重機相撞！　80歲嬤死亡

【你好 我吃一口】主人挑釁烏龜 下一秒竟被咬慘叫！

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面