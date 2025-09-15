名嘴、醫師、老師丟飯碗！柯克遇刺言論爆清算　機師也被停飛

▲柯克10日出席猶他谷大學演講活動期間遭槍擊身亡。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國保守派政治活動家柯克（Charlie Kirk）10日遭槍擊身亡，各界人士紛紛譴責政治暴力，但也有部分的人批評柯克、甚至表達慶祝言論，在過去這幾日遭到解職或停職。除了名嘴、老師、醫師等人丟飯碗，目前已有多間企業公開表態，對柯克事件有不當言論的員工祭出處分。

▲美國釋出嫌疑人逃逸影像。（圖／翻攝自YouTube／FBI – Federal Bureau of Investigation）

福斯財經新聞、CNN等報導，MSNBC政治評論員陶德（Matthew Dowd）是第一個因談論柯克面臨處分的人，當時他被問及「造成這類槍案的大環境」，他便回答「柯克是最能引發對立的人物之一，散播仇恨言論或針對特定群體，仇恨思想會導致仇恨言論，進而導致仇恨行動，我想這就是我們身處的環境」。

陶德此言一出引發批評，被解讀為認定柯克之死與自身言論有關，遭MSNBC解僱。MSNBC總裁庫特勒（Rebecca Kutler）表示，陶德發表不恰當且不可接受的言論，「我們為他的言論道歉」，美國不容許暴力。

Statement from MSNBC president Rebecca Kutler: “During our breaking news coverage of the shooting of Charlie Kirk, Matthew Dowd made comments that were inappropriate, insensitive and unacceptable. We apologize for his statements, as has he. There is no place for violence in… — MSNBC Public Relations (@MSNBCPR) September 10, 2025

除了陶德，還有其他許多人也被開除或停職。田納西州立大學（MTSU）一名職員發文稱「對柯克之死零同情」之後遭立即解僱，南卡羅來納州一名公立學校教師在共和黨議員的施壓之下被開除。

特勤局職員波夫（Anthony Pough）在臉書發文稱柯克散播仇恨與種族歧視，譴責悼念柯克的人，遭特勤局停職處分。維吉尼亞州一名女麻醉醫師同樣丟了工作，院方稱，她的社群媒體發文包含支持針對公眾人物暴力行為的極為不當言論。

▲民眾哀悼。（圖／路透）

另外，達美航空證實，多名員工因為在社群媒體發布柯克槍擊事件的貼文遭到停職，稱這些貼文違反公司社群政策，正進行調查，最終可能祭出解僱處分。

美國運輸部長達菲（Sean Duffy）表示，美國航空數名機師被抓到慶祝柯克之死，「這種行為令人作嘔」，目前已經做出停飛處分，「任何一間對旅客安全負責的公司都不該容忍這種行為」。