槍殺柯克！22歲嫌在Discord坦承犯案　疑似踩點演練畫面曝光

記者詹雅婷／綜合報導

美國保守派政治活動家柯克（Charlie Kirk）遭槍殺喪命，根據華盛頓郵報取得的Discord聊天紀錄，22歲嫌犯羅賓森（Tyler Robinson）在案發隔天向約30人承認犯案，提及「我有壞消息要告訴大家，昨天在猶他谷大學的人就是我，我很抱歉」。另外根據監視器畫面，羅賓森疑似在案發前數小時到校「踩點」進行模擬預演。

???? New surveillance video shows #TylerRobinson -- the man suspected of fatally shooting #CharlieKirk Wednesday -- walking toward Utah Valley University's campus hours before he allegedly pulled the trigger. pic.twitter.com/nhXujzJByH — TMZ (@TMZ) September 13, 2025

紐約郵報、華盛頓郵報等報導，羅賓森在Discord私人群組中承認犯案並稱接下來會去自首，這段對話截圖由匿名成員提供給媒體。此前，Discord已透過聲明指出，經內部調查，並未發現嫌犯在Discord上策畫整起事件或是煽動暴力。

▲ 22歲嫌犯羅賓森。（圖／達志影像／美聯社）

另外，根據TMZ獨家取得的監視器畫面，在案發當日上午8時左右，也就是柯克遇害前4小時，羅賓森走向猶他谷大學，身上穿的衣物、帽子、鞋子都和槍案當時的服裝穿著完全吻合。到了11時49分，監視器再度捕捉到他的身影，他再次走過同一路線，半小時後柯克就在演講中遭槍擊身亡。

羅賓森的行為表明，在柯克遇刺案發生之前，他曾經進行過演練。羅賓森11日深夜落網，目前被關押在猶他州一所監獄，不得保釋，預計16日將出庭，屆時可能面臨極刑謀殺指控。與此同時，聯邦當局15日宣布擴大調查，查明是否有人知曉羅賓森計畫殺害柯克一事。