柯克刺殺案重大進展！　22歲槍手「可能動機」曝光

▲羅賓森目前尚未承認殺害柯克。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

美國保守派評論員柯克（Charlie Kirk）謀殺案出現重大進展，美媒Axios引述6名知情人士報導，執法當局正在調查22歲嫌犯羅賓森（Tyler Robinson）的犯罪動機，是否與他認定柯克對跨性別人士的立場「充滿仇恨」有關。

這名右翼政治活動家之死，震撼美國及國際政壇。調查人員如今認為，羅賓森對於柯克「性別觀點」的憤怒，可能是他殺害對方的關鍵動機。柯克生前強烈反對跨性別議題，不贊同未成年人接受性別確認手術，反對跨性別運動員參與女子運動競賽。

猶他州州長考克斯（Spencer Cox）14日說明調查進度時證實，羅賓森與一名跨性別者發展戀愛關係，並且正在同居中。根據知情人士說法，這名跨性別伴侶正與當局合作，而且態度非常積極配合。

▲柯克10日出席猶他谷大學的演講活動，未料遭到槍擊身亡。（圖／路透）



根據考克斯與知情人士說法，該伴侶在案發之後「震驚不已」，主動向執法部門合作，提供羅賓森傳送的訊息。內容顯示，一名署名「泰勒」的發送者提到，槍擊案發生之後，他將步槍用毛巾包裹，藏在案發地點猶他谷大學（UVU）附近的灌木叢中，並且告知「必須取回步槍」。

值得注意的是，羅賓森出身保守派家庭，家族成員大多都是共和黨選民，甚至相當支持川普「讓美國再次偉大」（MAGA）的政策，唯獨他的政治意識形態與家人截然不同。

考克斯引述親友說法指出，羅賓森深度涉入暗網及Reddit文化，「近年變得更加熱衷於政治」。當局正試圖釐清，這名原本「表現正常」的高材生如何走向激進化，同時調查猶他州左翼團體是否事先知情或提供協助，其中一個可疑團體已在案發後刪除社群媒體帳號。