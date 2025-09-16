　
國際

高鐵新制「寧靜車廂」太吵趕下車！　日媒震驚：比新幹線還嚴格

▲▼高鐵,台灣高鐵,旅客,乘客,車站,返鄉,旅遊,遊客,出遊,國旅,觀光,交通,口罩,大眾運輸,高鐵月台,春節連假,防疫,雙鐵,春節疏運,加班車,自由座。（圖／記者李毓康攝）

▲高鐵即日起開始宣導「寧靜車廂」新規定。（圖／記者李毓康攝）

記者王佩翊／編譯

高鐵22日起實施全新車廂管制措施，為落實車廂寧靜，手機必須調靜音，乘客不得在座位上開擴音播放手機影片或音樂，通話也必須移至車廂連接處進行，違規者經勸導不聽恐被直接趕下車。而日媒《每日新聞》也驚呼，這項規定「比新幹線還嚴格」

台灣高鐵的新制度引起日媒《每日新聞》關注。報導指，高鐵明確要求乘客在使用電子設備時必須配戴耳機或切換靜音模式，新制會於22日正式上路，即日起開始宣導。高鐵表示，此舉是為了「避免對其他旅客造成影響」，並賦予乘務人員執行拒載權限。

高鐵公司指出，即日起列車服務人員巡視車廂時，將針對收聽音樂未戴耳機或講話音量過大旅客進行勸導，對於在車廂內講手機的旅客，也將視當下車廂內人潮狀況，優先請旅客移步至車廂玄關，或改以文字訊息溝通，避免影響其他旅客。

《每日新聞》直言，台灣高鐵「比日本新幹線更加嚴格」。報導中提到，雖然日本鐵路系統也致力營造安靜的乘車環境，但台灣高鐵這次的執行標準更為嚴謹，如果乘客不配合工作人員指示，將面臨被趕下車的後果。

對於可能造成其他乘客困擾的哭鬧幼童，高鐵也準備了安撫用的小貼紙和餅乾等物品，同時呼籲其他旅客給予理解和包容。

 
09/15

