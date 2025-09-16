南韓關稅恐退回25％！　外媒揭日本1舉動讓美韓談判歸零

▲美國與韓國的關稅磋商恐告吹。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

南韓與美國的貿易談判近期陷入僵局，韓媒指出，美日之間日前達成的投資協議使得韓美磋商「幾乎全數歸零」。首爾對美國提出的投資條件難以接受，南韓國內甚至出現呼聲，認為應該把美國商品的關稅自15％恢復至原先的25％。

綜合外電報導，南韓產業通商資源部部長金正寬於14日結束4天訪美行程後返國，但談判依舊無進展。15日，南韓貿易特使呂翰九旋即啟程赴美，延續協商工作。儘管雙方7月底曾達成初步協議，美方願將南韓進口商品關稅降至15％，而南韓則承諾投資美國3500億美元（約新台幣112兆元），但後續對投資細節的談判陷入僵局。

導火線之一是美日於本月4日簽署投資備忘錄。該協議將日本輸美商品稅率降至15％，並允許美國總統決定投資標的，日本需配合最多5500億美元（約新台幣176兆元）的投資與擔保。前期收益按五五分配，後期則改為美國9成、日本1成。南韓政府官員對此表達強烈不滿，批評日方此舉是「開創糟糕前例」，讓美方以此要求南韓接受相同條件。

根據南韓官員說法，美方希望南韓也能依同樣模式，以股權投資方式注資、且在短期內將資金全數匯入特定目的公司。更令首爾擔憂的是，若收益分配為回本前9：1，回本後仍維持美方9成、韓方1成的比例，等同於以極不對等條件挹注資金。

這項3500億美元的投資規模，對南韓經濟衝擊巨大。金額相當於南韓2024年國內生產毛額（GDP）的20％，也是2026年度政府總預算的67％。若分3年匯出，相當於每年須動用國家預算2成資金。且在實際操作上，南韓必須先將韓元兌換成美元，再匯出至美方指定帳戶，短期內可能引發韓元貶值壓力與潛在外匯危機。

華府智庫經濟政策研究中心（CEPR）資深經濟學家貝克（Dean Baker）也指出，美方此舉荒謬。他直言，「為了守護125億美元的出口利益，川普竟要求南韓投資3500億美元，這難以理解。若回復25％關稅，對美出口最多下降0.7％GDP，仍遠優於接受如此不平等條件。」

南韓政府內部逐漸出現強硬立場，不少人認為與其滿足華府鉅額投資要求，不如讓關稅恢復原本的25％。更有外交人士擔憂，這筆投資可能被川普當作選舉工具，要求南韓資金投入美國特定選區基礎建設，導致投資回報率趨近於零。

南韓總統李在明已在11日明確表態，表示政府「絕不會做出違反國家利益的決定，也不會接受任何不公平、不合理的協議」，並強調首爾已做好長期談判準備。韓美雙方目前仍持續就相關細節進行磋商。