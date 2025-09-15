　
高鐵「寧靜車廂」進入宣導期　即起同步降低車內廣播頻率

▲▼高鐵,台灣高鐵,旅客,乘客,車站,返鄉,旅遊,遊客,出遊,國旅,觀光,交通,口罩,大眾運輸,高鐵月台,春節連假,防疫,雙鐵,春節疏運,加班車,自由座。（圖／記者李毓康攝）

▲高鐵「寧靜車廂」將在9月22日上路。（圖／記者李毓康攝）

記者周湘芸／台北報導

高鐵「寧靜車廂」將在9月22日上路，未來旅客使用3C裝置應使用耳機，有通話需求時須移至車廂玄關處，如有不配合得拒載。高鐵公司即日起進行宣導期，將針對聽音樂未戴耳機或講話音量過大旅客進行勸導，並同步降低車內廣播頻率。

高鐵公司規劃9月22日起實施「寧靜車廂」政策，並同步修改運送契約，比照日本新幹線作法，旅客若需在車廂內使用手機通話，將須移至車廂玄關，觀看影片則需佩戴耳機。若不配合規定，將先由列車長或服勤員勸導，屢勸不聽者最嚴重可解除運送契約，請旅客下車。

高鐵公司表示，為回應旅客對提升車廂寧靜度的期待，即日起推出多項宣導措施，將透過人員宣導、椅背網袋宣傳卡、跑馬燈顯示以及車站內電視等多元方式，並將同步降低車內廣播頻率。
 
高鐵公司指出，即日起列車服務人員巡視車廂時，將針對收聽音樂未戴耳機或講話音量過大旅客進行勸導，對於在車廂內講手機的旅客，也將視當下車廂內人潮狀況，優先請旅客移步至車廂玄關，或改以文字訊息溝通，避免影響其他旅客。

另外，高鐵公司強調，對於嬰兒、幼童或其他如疾病等明確因素而影響自主能力旅客的行為，將以持續關心與安撫方式提供必要協助，並請同車旅客體諒。
 
高鐵公司表示，打造更加寧靜、舒適的車廂為社會共識，過往車廂內發生旅客喧譁狀況，經列車人員勸導後，多數都願意配合遵守，盼旅客一起遵守3C用耳機、玄關講手機以及交談降低音量的乘車文化。

