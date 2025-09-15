　
國際

正妹選手馬拉松奪銅！呆萌表情曝光　為烏拉圭奪世錦首面獎牌

▲▼烏拉圭25歲選手派特南（Julia Paternain） 。（圖／路透）

▲裁判告知獲得第三名時，派特南瞪大雙眼難以置信地比出3確認。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

烏拉圭25歲選手派特南（Julia Paternain）來到日本東京參加田徑世錦賽女子馬拉松賽事，因為聽不懂日文，在衝過終點線的那一刻並不知道自身排名，直到裁判告知她奪下第三名時，她瞪大雙眼難以置信地比出「3」確認，驚訝呆萌表情被捕捉下來。世界排名第288名的派特南因在這次比賽奪下銅牌，也一舉拿下烏拉圭史上首面田徑世錦賽獎牌。

衛報報導，派特南從中段約12名的位置一路穩步追上，並以2小時27分23秒的成績奪得第三名。根據比賽畫面，當時派特南前後並無其他參賽選手，獨自一人衝過終點線，但她一臉茫然，東張西望好幾秒。

直到現場人員告知她奪下銅牌的時候，她的表情看起來又驚又喜，先是伸手摸了額頭，接著才露出振奮笑容，開心抓著寫有烏拉圭國名的賽服慶祝。

▲▼烏拉圭25歲選手派特南（Julia Paternain） 。（圖／路透）

▲▼派特南獨自一人衝過終點線奪下第三名，露出振奮笑容。（圖／路透）

▲▼烏拉圭25歲選手派特南（Julia Paternain） 。（圖／路透）

派特南說，這是她的第二場馬拉松比賽，「通常比賽會有人對你喊排名，但這次全都是日語，我完全不知道自己第幾名。我知道大概是前8名，不過不敢回頭看……甚至不敢想有沒有獎牌，萬一沒有呢？我真的太震驚了。」

▲▼烏拉圭25歲選手派特南（Julia Paternain） 。（圖／路透）

▲▼烏拉圭25歲選手派特南奪銅，一舉拿下烏拉圭史上首面田徑世錦賽獎牌。（圖／路透）

▲▼烏拉圭25歲選手派特南（Julia Paternain） 。（圖／路透）

派特南在墨西哥出生，父母是烏拉圭人，後來一家人移居英國，父親在劍橋大學教課，她便在英國長大，隨後搬到美國，就讀阿肯色大學。她曾代表過英國參賽，在2019年歐洲U23錦標賽10000公尺項目獲得第6名，直到今年1月才轉代表烏拉圭。她說，她的家人全都來自烏拉圭，「能代表烏拉圭出賽，對我來說意義重大」。

在這場比賽中，肯亞好手傑普徹徹（Peres Jepchirchir）以2小時24分43秒佳績奪金，衣索比亞選手阿塞發（Tigist Assefa）以2秒之差拿下銀牌，派特南奪銅。

09/14 全台詐欺最新數據

