台南藍軍質疑民進黨失能放水　麻豆魚塭、學甲爐碴案再掀風暴

▲台南市議會國民黨團召開記者會，怒批麻豆魚塭廢棄物、學甲爐碴案至今未解。（記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

高雄美濃大峽谷案延燒，台南市議會國民黨團15日高舉手板，直指12年前麻豆魚塭遭棄置廢棄物一案，再度浮上檯面，質疑當年賴清德市長任內不僅麻豆魚塭遭石灰廢棄物傾倒，學甲、後壁也相繼淪為爐碴埋藏地，痛批民進黨政府「失能？還是放水？」。

台南市議會國民黨團書記長林燕祝、發言人蔡育輝與議員參選人李佳蓉指出，台南市非法棄置物總量高達171萬公噸，其中爐碴佔41.7％，卻未見檢調釐清背後護航者。尤其郭再欽案中，學甲工廠地底被深埋27.9萬公噸與1.7萬公噸爐碴，後壁區不法獲利6.24億元、清理費高達39億元；學甲爐碴案更涉及21.6億元不法獲利，後續處理費恐突破百億元，但實際查封金額卻「掛零」或僅3.5億元，形同讓不法業者大賺、卻讓後續代價落到土地與居民身上。

藍營更批，當年環保局稱「查無違法」，如今監委調查卻顯示衛星影像早就有變異點。國民黨團質疑，這些案件為何都集中在賴清德市長時代？衛星監測真有失能，還是背後有人護航？如今廢棄物、爐碴依舊躺在土地上，對環境與居民健康造成長期威脅，民進黨政府必須給出交代。