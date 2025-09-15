高嘉瑜表態2026會參選　Cheap分析：要回去選立委很難了

▲高嘉瑜。（圖／記者屠惠剛攝）

記者郭運興／台北報導

前民進黨立委高嘉瑜今（15日）在節目談到2026縣市首長、議員選戰，她表態，原則上應該是會選，但要選什麼呢？大家「拭目以待」。對此，百萬網紅Cheap分析，高嘉瑜沒那麼笨，選台北市長不可能上，但議員是躺著上，所以2026，應該會回鍋議員。他也認為，2020高嘉瑜用「中間選民策略」吸了不少淺藍、淺白票，才能擊敗李彥秀，但現在走回死忠路線，2028要回去選立委是很難了。



高嘉瑜於節目《新聞！給問嗎》被觀眾詢問是否參選2026，高嘉瑜表示，這個問題好難回答，原則上應該是會選。她2024年剛卸任立委時，就說過2026不會缺席了，但要選什麼呢？大家「拭目以待」。

對此，Cheap表示，很多深綠很賭爛高嘉瑜，覺得她是「綠皮白骨」，跟柯文哲眉來眼去，愛講些陰陽怪氣的話，例如過去預言民進黨2022「北北基桃竹」全掛，一屍五命，還真的預言成功，讓綠營支持者氣到跳腳，在黨內跟王世堅、林淑芬一樣，常常唱反調。

Cheap表示，差別在於，王世堅、林淑芬都在綠營優勢選區，他們選得上，王世堅還是民進黨房東，黨中央不敢動他們兩人。

Cheap指出，但高嘉瑜在港湖，是傳統藍營票倉，民進黨在這裡長期劣勢，高嘉瑜走極端、死忠路線不可能當選，所以她只能玩「中間選民策略」，再靠個人魅力，吸了不少淺藍、淺白票，才能讓高嘉瑜在2020單挑擊敗李彥秀。

Cheap認為，要不然大家以為李彥秀是「細漢」嗎？她們家是南港王，經營南港三個世代，中研院的一塊地，還是她們家捐的，要不是高嘉瑜，民進黨不可能打下港湖。

Cheap直言，高嘉瑜很會經營基層，如果讓她繼續玩，港湖還真的可能轉綠，可惜深綠粉不懂高嘉瑜的用心良苦，每天罵是背骨，現在高嘉瑜吃了黨的鐵拳，不敢繼續陰陽怪氣了，在政論節目上極力幫賴清德護航，雖然深綠的仍然覺得是在高級酸。



Cheap分析，高嘉瑜沒那麼笨，選台北市長不可能上，但議員是躺著上，所以2026，應該會回鍋議員，但吸票效果太強，加上基進黨的吳欣岱也會參選，民進黨可能會多掉一席。

Cheap強調，而2028，李彥秀已經吃了無敵星，高嘉瑜又走回死忠路線，要回去選立委是很難了。