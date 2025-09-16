鏡報民調／高雄市長選舉賴瑞隆領先柯志恩3.3百分點　黨內互比也第一　

▲高雄市長可能參選人許智傑、林岱樺、邱議瑩、賴瑞隆。（圖／資料照）

記者郭運興／台北報導

2026高雄市長選戰備受矚目，民進黨內爭取初選者眾，邱議瑩、賴瑞隆、林岱樺、許智傑都已表態投入，國民黨則是可望由柯志恩參選。鏡報今(16日)公布最新民調，民進黨4人對決柯志恩，賴瑞隆領先柯志恩3.3個百分點最多、許智傑僅微幅領先0.9個百分點、林岱樺和柯志恩不相上下、邱議瑩則落後柯志恩4個百分點。另外，賴瑞隆在民進黨內互比與看好度方面皆位居第一。

民進黨4人與柯志恩對比 賴瑞隆領先最多



根據《鏡報》委託山水民調公司所進行的最新民調結果，賴瑞隆與柯志恩對比，獲得41.8%的支持度，略高於柯志恩的38.5%，呈現3.3個百分點的領先優勢，另有19.7%的受訪者尚未決定。

若是許智傑與柯志恩對比，獲得39.8%的支持度，僅微幅領先柯志恩的38.9%，另有21.2%的受訪者尚未決定。

林岱樺與柯志恩對比，雙雙獲得38.8%的支持度，呈現勢均力敵的拉鋸戰，另有22.4%的受訪者尚未決定。

邱議瑩與柯志恩對比，邱議瑩僅獲37.8%的支持度，落後柯志恩的41.8%，差距達4個百分點，另有20.5%的受訪者尚未決定。

民進黨內互比、看好度和提及率

進一步分析，在「黨內互比」方面，賴瑞隆的支持度為25.9%居冠，林岱樺的支持度為25.2%居次，賴、林兩人差距有限，呈現激烈競爭態勢；邱議瑩的支持度15.2%、許智傑11.5%則相對落後，另有22.2%的選民尚未決定。

在「看好度」方面，調查問到「最可能代表民進黨參選高雄市長」的人選，賴瑞隆以30.3%的看好度位居第一，其次分別是邱議瑩18.2%、許智傑14.5%和林岱樺14.0%，另有23.1%的民眾尚未決定。

鏡報指出，顯示賴瑞隆在高雄市民心中具有較高的代表性潛力，三項指標顯示，賴瑞隆目前皆領先，暫居上風，但柯志恩來勢洶洶，實力不容小看。

另外，在「參選提及率」部分，根據這份民調結果，受訪者能主動提及的潛在參選人中，賴瑞隆獲得29.9%的提及率，邱議瑩27.7%和林岱樺27.0%次之，再來是柯志恩20.1%和許智傑19.4%。值得注意的是，有高達48.3%的受訪者表示說不出任何名字，顯示多數高雄市民對下屆市長人選仍未有明確印象。

至於政黨傾向方面，這份民調指出，有40.0%的受訪者支持民進黨、19.8%支持國民黨、10.5%支持民眾黨、2.7%支持時代力量、1.4%支持台灣基進，其他則為1.6%，另有24.1%的受訪者表示不偏向任何政黨。

本民調由《鏡報》委託山水民意研究股份有限公司執行，調查時間為2025年9月10日至2025年9月12日。訪問地區為高雄市，對象為設籍訪問地區、20歲以上成年人。抽樣方法採住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾兩碼隨機方式抽樣。共計完成1,070份有效樣本，在95%的信心水準下，抽樣誤差約為±3.00 個百分點。最後依內政部人口統計資料，進行地區、性別、年齡加權，以符合母體結構。