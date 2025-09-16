　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

鏡報民調／高雄市長選舉賴瑞隆領先柯志恩3.3百分點　黨內互比也第一　

▲。（圖／資料照）

▲高雄市長可能參選人許智傑、林岱樺、邱議瑩、賴瑞隆。（圖／資料照）

記者郭運興／台北報導

2026高雄市長選戰備受矚目，民進黨內爭取初選者眾，邱議瑩、賴瑞隆、林岱樺、許智傑都已表態投入，國民黨則是可望由柯志恩參選。鏡報今(16日)公布最新民調，民進黨4人對決柯志恩，賴瑞隆領先柯志恩3.3個百分點最多、許智傑僅微幅領先0.9個百分點、林岱樺和柯志恩不相上下、邱議瑩則落後柯志恩4個百分點。另外，賴瑞隆在民進黨內互比與看好度方面皆位居第一。

民進黨4人與柯志恩對比　賴瑞隆領先最多

根據《鏡報》委託山水民調公司所進行的最新民調結果，賴瑞隆與柯志恩對比，獲得41.8%的支持度，略高於柯志恩的38.5%，呈現3.3個百分點的領先優勢，另有19.7%的受訪者尚未決定。

若是許智傑與柯志恩對比，獲得39.8%的支持度，僅微幅領先柯志恩的38.9%，另有21.2%的受訪者尚未決定。

林岱樺與柯志恩對比，雙雙獲得38.8%的支持度，呈現勢均力敵的拉鋸戰，另有22.4%的受訪者尚未決定。

邱議瑩與柯志恩對比，邱議瑩僅獲37.8%的支持度，落後柯志恩的41.8%，差距達4個百分點，另有20.5%的受訪者尚未決定。

民進黨內互比、看好度和提及率　

進一步分析，在「黨內互比」方面，賴瑞隆的支持度為25.9%居冠，林岱樺的支持度為25.2%居次，賴、林兩人差距有限，呈現激烈競爭態勢；邱議瑩的支持度15.2%、許智傑11.5%則相對落後，另有22.2%的選民尚未決定。

在「看好度」方面，調查問到「最可能代表民進黨參選高雄市長」的人選，賴瑞隆以30.3%的看好度位居第一，其次分別是邱議瑩18.2%、許智傑14.5%和林岱樺14.0%，另有23.1%的民眾尚未決定。

鏡報指出，顯示賴瑞隆在高雄市民心中具有較高的代表性潛力，三項指標顯示，賴瑞隆目前皆領先，暫居上風，但柯志恩來勢洶洶，實力不容小看。

另外，在「參選提及率」部分，根據這份民調結果，受訪者能主動提及的潛在參選人中，賴瑞隆獲得29.9%的提及率，邱議瑩27.7%和林岱樺27.0%次之，再來是柯志恩20.1%和許智傑19.4%。值得注意的是，有高達48.3%的受訪者表示說不出任何名字，顯示多數高雄市民對下屆市長人選仍未有明確印象。

至於政黨傾向方面，這份民調指出，有40.0%的受訪者支持民進黨、19.8%支持國民黨、10.5%支持民眾黨、2.7%支持時代力量、1.4%支持台灣基進，其他則為1.6%，另有24.1%的受訪者表示不偏向任何政黨。

本民調由《鏡報》委託山水民意研究股份有限公司執行，調查時間為2025年9月10日至2025年9月12日。訪問地區為高雄市，對象為設籍訪問地區、20歲以上成年人。抽樣方法採住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾兩碼隨機方式抽樣。共計完成1,070份有效樣本，在95%的信心水準下，抽樣誤差約為±3.00 個百分點。最後依內政部人口統計資料，進行地區、性別、年齡加權，以符合母體結構。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
589 1 8885 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／台中爆凶殺案！　女倒臥空地明顯死亡
柯文哲交保！他白話翻譯「北院8重點」　小草讚精準
淡江大橋合龍見「歡迎最親民賴總統」紅布條　網酸：共感好強
見證歷史！淡江大橋合龍了　預計2026年5月通車
興達電廠遭爆零件用淘寶貨！　陳其邁回應了
曾莞婷哭爆！　出道27年首入圍金鐘：漫長到撐不下去
鏡報民調／高雄市長選舉賴瑞隆領先柯志恩3.3百分點　黨內互比
手搖飲外送「不要點去冰」！　營養師：恐食物中毒

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

淡江大橋等40年！多舛興建史一次看　流標7次！賴清德咬牙撥58億

綠揭蔣萬安「裝窮冠軍」　北市自有財源支應明年歲出後剩261億

海鯤號9/30難完成海測　海軍曝目前進度：當初是目標設定

台灣民意民調／62%不滿賴清德拚經濟表現　逾半對台美關稅談判沒信心

柯文哲交保！他白話翻譯「北院更裁書8重點」　小草讚比AI還精準

驚！淡江大橋合龍見「歡迎最親民賴總統」紅布條　網酸：共感好強

見證歷史！淡江大橋合龍了　預計2026年5月通車

重要里程碑！海委會與印尼智庫合作　簽署「印太海廢合作備忘錄」

台灣民意民調／過半民眾支持組「聯合內閣」　賴清德本命區也四成六贊成

國民黨主席選舉混戰　凌濤辣評：別以為掌握軍系、地方票源就贏

婁峻碩.焦凡凡曬超音波照 我要當爸爸了!!!

【應曉薇母女情深】女兒「希望跟阿北都順利回家」

#阿嬤 的巨大坐騎 「70kg #高山犬 」無奈跟鄰居抱怨調皮事XD

【雪見遊憩區奪命車禍】單車騎士路旁休息　遭休旅車撞倒不治

【龔益霆首露面】三立前高層兒涉性侵！抵達北檢沉默不語

【後照鏡變雪花頻道】以為壞了...夫妻轉頭一看....

張曼玉進雞舍「親手撿雞蛋」　隱居法國波爾多過農村生活

阿Ben唱歌驚豔全場　王識賢:哩安捏厚我揪歹看

【神偷阿婆出沒】趁四寶媽斗六夜市陪孩玩　光速摸走「9千元安親班費」

【小阿婆上線】媽媽床上滑手機被湘荷妹妹奶音提醒：眼睛受傷！

淡江大橋等40年！多舛興建史一次看　流標7次！賴清德咬牙撥58億

綠揭蔣萬安「裝窮冠軍」　北市自有財源支應明年歲出後剩261億

海鯤號9/30難完成海測　海軍曝目前進度：當初是目標設定

台灣民意民調／62%不滿賴清德拚經濟表現　逾半對台美關稅談判沒信心

柯文哲交保！他白話翻譯「北院更裁書8重點」　小草讚比AI還精準

驚！淡江大橋合龍見「歡迎最親民賴總統」紅布條　網酸：共感好強

見證歷史！淡江大橋合龍了　預計2026年5月通車

重要里程碑！海委會與印尼智庫合作　簽署「印太海廢合作備忘錄」

台灣民意民調／過半民眾支持組「聯合內閣」　賴清德本命區也四成六贊成

國民黨主席選舉混戰　凌濤辣評：別以為掌握軍系、地方票源就贏

快訊／台中爆凶殺案！「1女倒臥空地」明顯死亡　警全力緝凶中

淡江大橋「台灣最偉大工程」　陳世凱：焊接比照核電廠標準

淡江大橋等40年！多舛興建史一次看　流標7次！賴清德咬牙撥58億

守護母嬰！慈濟醫分享全人照護實務　曝「子癲前症」致命危險

雪坊優格遭抵制　粉專追蹤數「漲破17萬」！王浩宇：做好1事會成功

北農攜手日商Grit Foods簽署2026年農產品供應合約　台灣蔬果外銷日本再添新動能

永慶房屋創新房產科技　根據消費者財務能力精準找房

綠揭蔣萬安「裝窮冠軍」　北市自有財源支應明年歲出後剩261億

波蘭總統官邸上空驚見無人機　籲北約考慮設立烏克蘭禁飛區

海鯤號9/30難完成海測　海軍曝目前進度：當初是目標設定

阿Ben唱歌驚豔全場　王識賢:哩安捏厚我揪歹看

政治熱門新聞

《中日和約》已確立台灣主權歸屬　AIT表態掀波瀾

綠議員遭譏「砂石小公主」　本人正面反擊

高嘉瑜表態2026會參選　Cheap分析：要回去選立委很難了

台灣民意民調／賴清德聲望32.7%再創新低　3個月流失310萬人支持

台灣民意民調／44.6%不認同柯文哲受賴清德政治迫害　310萬人看法改變

AIT表態台灣地位未定　首見具體措辭

柯美蘭要小草暫停抗議活動　柯文哲反應曝光

爆柯文哲肌肉流失稱「不要去成吉思汗、我要去找館長練」　黃國昌笑翻

TVBS民調／台南要變天？　謝龍介落後陳亭妃5百分點、大勝林俊憲

賴清德3招止血　徐國勇親自督軍

快訊／板南線「車門卡異物」　北捷回應了

專家曝「AIT主權未定論」真正目的：未來救台灣師出有名

鏡報民調／高雄市長選舉賴瑞隆領先柯志恩3.3百分點　黨內互比也第一　

陳智菡沒害柯文哲！小草湧入臉書挺「小姐姐受委屈了」

更多熱門

相關新聞

即／高雄女國中生沒去上學　家人驚見倒臥露台亡

即／高雄女國中生沒去上學　家人驚見倒臥露台亡

高雄市左營區一棟住家大樓今（16）日發生一起墜樓案件！警消上午8點多接獲民眾報案指出，女兒沒去上學，不過書包等物品卻在家裡，人卻失去聯繫。警方到場與保全上樓查看，發現失聯的13歲女國中生倒臥在社區2樓露台，救護人員趕到時，發現女國中生已明顯死亡，緊急通知家屬。

大寮火警現場疑為製毒工廠　警大陣仗封鎖

大寮火警現場疑為製毒工廠　警大陣仗封鎖

公館圓環、台中垃圾山　綠諷盧比蔣越比越相似：面對問題轉身離開

公館圓環、台中垃圾山　綠諷盧比蔣越比越相似：面對問題轉身離開

即／高雄1早2人落水亡　男屍身上綁石塊

即／高雄1早2人落水亡　男屍身上綁石塊

即／高雄疑製毒工廠起火　黑煙隔鐵門狂竄

即／高雄疑製毒工廠起火　黑煙隔鐵門狂竄

關鍵字：

鏡報民調高雄國民黨民進黨柯志恩賴瑞隆邱議瑩許智傑林岱樺

讀者迴響

熱門新聞

新「老花眼藥水」問世　效果超驚人

17號米塔醞釀中　成颱逼台可能又強又大

即／柯文哲開羈押庭　北院裁定結果出爐

《中日和約》已確立台灣主權歸屬　AIT表態掀波瀾

明變天！　「全台雨最大」時間曝

兒忘記沖馬桶！媽一看嚇壞　一家都確診罕見遺傳病

水電費新型詐騙「讓上百家庭破產」？真相曝光

今彩539一晚開出5注頭獎　3注來自同間彩券行

綠議員遭譏「砂石小公主」　本人正面反擊

最新預估路徑！　雙颱生成機率曝

范瑋琪巡演爆「大陸票房慘」！

肇事男誤認撞死人自責輕生亡　騎士獲救康復中

鬼鬼慶生「沒邀頭號好友」炎亞綸退追IG

高嘉瑜表態2026會參選　Cheap分析：要回去選立委很難了

把握好天氣！　「雨最大」時間曝

更多

最夯影音

更多

婁峻碩.焦凡凡曬超音波照 我要當爸爸了!!!

【應曉薇母女情深】女兒「希望跟阿北都順利回家」

#阿嬤 的巨大坐騎 「70kg #高山犬 」無奈跟鄰居抱怨調皮事XD

【雪見遊憩區奪命車禍】單車騎士路旁休息　遭休旅車撞倒不治

【龔益霆首露面】三立前高層兒涉性侵！抵達北檢沉默不語

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面