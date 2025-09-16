波蘭總統官邸上空驚見無人機　籲北約考慮設立烏克蘭禁飛區

▲俄軍無人機侵犯波蘭領空被擊落，消防人員在波蘭境內一棟被毀壞的民宅屋頂上工作。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

波蘭外長西科爾斯基（Radoslaw Sikorski）建議北約考慮在烏克蘭上空設置禁飛區，以防範俄國無人機威脅。在此之際，波蘭國安部門15日晚間在首都華沙（Warsaw）政府大樓上空有無人機飛越，逮捕2名白俄羅斯籍嫌犯。

CNN、美聯社等報導，俄軍無人機上周侵犯波蘭領空，波蘭在北約盟友的支援之下攔截擊落，境內共發現16架無人機殘骸。談及把這類任務擴大至烏克蘭上空時，西科爾斯基在接受採訪時提到，北約與歐盟有能力做到這一點，但這並不是波蘭可獨自作出的決定，這必須要由盟友共同來決定。

西科爾斯基也稱，若能在波蘭領土之外的區域打擊無人機和其他飛行物體，那麼對波蘭國人的保護自然更多，免受墜落殘骸威脅，「如果烏克蘭要求我們在其領土上空擊落這些無人機，對我們來說是有利的。以我個人而言，我們應該考慮這麼做」。

報導指出，西科爾斯基的這項提議，似乎僅限於應對接近烏克蘭與北約成員國邊界的俄羅斯無人機。在俄軍無人機侵犯領空之後，波蘭處於高度戒備狀態。

另外，就在15日晚間，總統官邸所在的貝爾維德爾宮（Belvedere）的2名波蘭國家保衛局職員在建築物上空發現一架無人機，立即採取行動，隨後2名白俄羅斯人被捕。當局表示，這架無人機並非被擊落，而是在操作員被逮捕後墜毀。