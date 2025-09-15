　
俄羅斯：軍演試射鋯石極音速飛彈成功摧毀目標

記者張靖榕／綜合報導

俄羅斯國防部宣布，俄軍於與白俄羅斯舉行的「西部2025」（Zapad-2025）聯合軍演期間，在巴倫支海成功發射一枚鋯石（Zircon）極音速巡弋飛彈，擊中並摧毀預定目標。

路透社報導，俄羅斯國防部指出，此次發射由北方艦隊的巡防艦「戈洛夫科海軍上將號」（Admiral Golovko）執行，並根據即時監測數據顯示，飛彈直接命中目標，任務達成。

此次聯合軍演自9月12日展開，為俄白雙方定期進行的戰略合作演練，旨在提升雙邊在遭遇攻擊時的軍事指揮與協同作戰能力。莫斯科與明斯克雙方皆強調演習屬於防禦性質，並無針對北約成員國。

不過就在軍演開始前的9日至10日，多架俄軍無人機闖入波蘭領空，引發北約警覺。美國領導的北約組織隨即宣布啟動「東翼哨兵行動」（Eastern Sentry），加強東翼防務部署，作為因應。

俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）早於2019年曾表示，鋯石飛彈具備極高速度與精準打擊能力，其飛行速度可達音速9倍，射程超過1000公里，能打擊海上與陸上目標。

根據俄羅斯媒體報導，鋯石飛彈的軍用代號為3M22 Zircon，北約代號為SS-N-33，射程介於400至1000公里之間，彈頭重量約300至400公斤，被視為俄軍現代化高精準打擊武器的重要一環。

俄羅斯軍演鋯石極音速飛彈普丁

