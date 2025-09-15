俄羅斯鐵路連環爆釀4死！「車廂炸飛翻落」畫面曝　烏軍聲稱負責

▲ 車廂側翻滾落邊坡。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄羅斯鐵路系統接連遭到攻擊，不到2天內發生多起列車出軌及爆炸事件，造成至少4人死亡。烏克蘭軍方情報單位聲稱對其中2起襲擊負責，但未提及另一起造成司機死亡的脫軌事故。

綜合《每日郵報》等外媒，俄國西部奧廖爾州（Oryol）13日發生鐵軌爆炸，造成3名國民警衛隊官員喪生。州長克里奇科夫（Andrei Klychkov）證實，「爆炸裝置在鐵軌路段引爆」，導致多班列車延誤。網路曝光的畫面顯示，一節火車車廂側翻倒在離軌道幾公尺遠處，底盤完全被扯下，鐵軌上則散布火車車輪。

13–14 сентября в России произошло не менее трех происшествий на железной дороге. В Орловской области в результате взрыва погибли трое росгвардейцев, а в Ленобласти произошло два схода с рельс, в результате одного из них были опрокинуты 15 цистерн, а в ходе другого погиб машинист.… pic.twitter.com/gvePNtPpRL — Аркадий Бабченко (@StarshinaZapasa) September 14, 2025

接著在14日上午，列寧格勒州（Leningrad）接連發生兩起列車脫軌意外。州長德羅茲堅科（Alexander Drozdenko）透過Telegram說明，塞姆里諾（Semrino）車站附近的柴油機車脫軌，司機受困駕駛艙內，獲救後在救護車上不治身亡。另一起事故涉及載運15節空油罐車的貨運列車，所幸無人傷亡。

烏克蘭軍事情報局（GUR）消息人士宣稱，這些攻擊鎖定「向哈爾科夫及蘇梅方向佔領軍提供補給的關鍵後勤通道」，破壞這些區域的鐵路基礎設施後，俄軍將面臨重大後勤困難。

俄烏戰爭爆發以來，俄國鐵路網屢遭破壞。基輔當局認為莫斯科利用鐵路用於軍事目的，因此將鐵路基礎設施視為合法軍事目標。烏軍上月便曾在特維爾（Tver）轉運站的燃料槽下安裝炸藥攻擊。

此外，烏軍情報人士還透露，他們對距離邊境逾1500公里的彼爾姆州（Perm）一座化工廠發動無人機攻擊，而該廠生產爆裂物原料。