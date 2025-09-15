中國對俄免簽首日　武漢機場俄羅斯免簽首發客126人抵境

▲俄羅斯126名旅客成為武漢機場首批享免簽證入境的遊客。（圖／翻攝極目新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

中國今（15）日起對俄羅斯持普通護照人員試行入境免簽證一年，允許來華經商、旅遊、探親訪友及過境停留不超過30天。武漢天河國際機場上午迎來政策實施後首架俄羅斯航班，282名乘客中有126人享免簽入境，成為新政落地的首批體驗者。

《極目新聞》報導，乘坐CZ8004航班入境的俄籍旅客伊萬諾夫（IVANOV SERGEI）一家四口，成為武漢口岸首批免簽入境旅客。他的妻子歐嘉（GELMAN OLGA）在辦妥邊檢手續後表示，「原本準備申請簽證，得知能免簽入境，覺得太幸福了，於是立刻決定來中國看看。」

該航班還有一名赴中國洽商的旅客戈列夫（GOLEV GLEB），他表示，免簽政策為其節省不少時間與成本，未來的商務往來將更加便利。

武漢天河機場口岸出入境人潮在今（2025）年持續上升，截至8月26日，總量已突破百萬人次，比去（2024）年提前49天達成，成為華中地區首個破百萬的內陸口岸。官方數據顯示，截至9月15日，已有170多個國家和地區的8.1萬名外籍人士經由武漢入境，其中4.3萬人次享免簽待遇，同比增長近三倍。

為應對持續增長的客流，武漢邊檢站加強與航空公司及口岸單位協調，並推行科技化管理，自主研發出入境流量即時顯示系統，實現查驗通道與警力的動態調整。另組建多語種「外語志願服務隊」，在政策諮詢、通關協助等方面提供支持，進一步提升外籍旅客的入境體驗。