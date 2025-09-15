　
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

【廣編】1瓶=25瓶！海尼根台灣從零建構逆物流循環系統　勇奪2025永續行動金獎

海尼根台灣從零建構逆物流循環系統 台灣第一家打造RGB國際啤酒釀造商　勇奪2025永續行動金獎（圖／海尼根提供）

【廣編特輯】

圖、文／海尼根台灣提供

你手中的海尼根綠瓶，很可能已經歷經多次「重生」。透過 RGB（Returnable Green Bottle）可回收綠瓶計畫，這些玻璃瓶最多能被回收清洗、重複使用 25 次，不僅延長瓶子的生命，也大幅減少一次性資源的浪費。今年，這項計畫讓海尼根台灣勇奪「台灣永續行動獎」金獎，展現品牌在地永續的堅定承諾。

作為唯一在台設廠的國際啤酒商，海尼根台灣在推動 RGB 計畫時，必須從零開始建構屬於自己的循環模式。沒有既有的營業網絡可依靠，必須從製造端到物流端逐步設計逆物流機制，跨越回收利用有色玻璃的種種挑戰。海尼根北亞公共事務總監郭琬蘋表示：「對海尼根而言，啤酒是我們的本業，永續是我們的本分，也因此，海尼根需要同時整合製造、物流與零售各環節，並針對痛點調整設備與流程，才能讓 RGB 計畫在台灣真正落地。」

RGB 計畫的推動，已帶來具體成果：以 70% 回收玻璃製成的新一代綠色啤酒瓶，每年可減少原先須從荷蘭運送至台灣約 7,052 公噸的海運碳排；以可重複使用的啤酒籃取代110萬個傳統紙箱，每年可以再減碳 671 公噸。目前，RGB 的玻璃瓶回收率已高達 90%，顯示消費者對循環行動的高度支持與參與。同時，海尼根也攜手零售通路打造回收體系，並將回收玻璃創意再製為「永續星釀里程杯」，截至 2025 年已利用了2.3 公噸廢玻璃。不僅展現了企業對永續的責任，也讓消費者在日常中能做出更環保、更有意義的選擇，進一步建立長期的品牌忠誠度。

展望未來，海尼根台灣目標持續深化 RGB 計畫，縮短瓶裝循環週期、提升重複使用率，並優化物流效率與透明度。同時推動消費者教育，提升大眾對循環包裝的理解與參與度。這些努力不僅呼應聯合國 SDG 12 負責任的消費與生產，更是邁向 2030 淨零目標的重要步伐。

今年「台灣永續行動獎」共有超過250家單位角逐，海尼根台灣憑藉 RGB 計畫獲得SDGs12金獎肯定。對海尼根而言，每一只瓶子的循環，不只是資源的再利用，更是與台灣社會共同邁向永續未來的具體行動。

《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

