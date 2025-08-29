　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

中國啤酒市占率超車台啤　綠委要求財政部積極協助產業

中國啤酒市占率超車台啤 綠委要求財政部積極協助產業（圖／資料照）

▲立法委員郭國文、鍾佳濱與徐富癸29日召開記者會，要求財政部、經濟部拿出積極作為協助台灣釀酒產業。（圖／資料照）

生活中心／綜合報導

中國啤酒的反傾銷已展開調查，並課徵臨時反傾銷稅，然而根據最新統計資料，於今年6月，中國啤酒市占率來到39%，已正式超車台灣啤酒（36%），讓立法委員郭國文、鍾佳濱與徐富癸今（29日）召開記者會，不只揭露中國啤酒的紅色供應鏈，更要求財政部、經濟部拿出更積極的作為，來協助台灣釀酒產業。

郭國文首先指出，中國啤酒就是中共「紅色供應鏈」最明顯的案例，除了過去記者會中揭露，多家業者接受政府高額補貼、中共人大代表擔任百威子公司的總裁外，上下游公司更是國有企業，凸顯國家大力介入並打造中國啤酒產業。

以麥芽為例，郭國文指出，中國啤酒原料主要供應商包含永順泰麥芽、中糧麥芽與農墾麥芽，其中永順泰母公司為廣東省政府持有90%股權，過去3年，平均每年領取政府補助6000萬台幣，中糧與農墾更都是100%國有企業，前者每年領取政府補助超過1.7億，後者更是超過30億。

至於占啤酒成本50%的容器包材，郭國文說，不管是常見的鋁罐，或是玻璃罐，許多國家早已認定中國國內之玻璃與鋁價無法反映正常市場水準，美國更認定中國一次性鋁製餐具受有最高212.58%補貼，凸顯在包裝上就有國家的力量干預市場，更是傾全國之力來扶植中國啤酒產業。

徐富癸表示，由於反傾銷調查展開，能發現看出進口商早在5月開始大量囤貨中國啤酒，5月的進口量比去年同期增加59％；6月更是增加110％，導致中國啤酒6月的市場占比已來到進口啤酒的73 %、佔整體市場39 %。

徐富癸強調，台啤上半年的市占率跌至36%，反觀中國啤酒不斷飆升，來到 39%，已經正式超車，來到大家最擔心的死亡交叉局面。即便財政部於7月3日開始對中國啤酒課徵臨時反傾銷稅，但目前最新的統計顯示，7月進口量仍比去年同期增加27%，進口金額成長也持續成長。

徐富癸指出，這數字凸顯兩個問題：第一，進口數量成長幅度遠高於進口成長金額，顯示這批啤酒可能是以中低價位，也就是麒麟BAR與百威雪山為主；第二，在課徵臨時反傾銷稅後，依然沒有改變中國啤酒持續低價傾銷的趨勢，證明現在麒麟及百威分別課徵13%及33%臨時反傾銷稅率偏低，對於遏止低價傾銷行的幫助非常有限。

鍾佳濱表示，中國啤酒多年以來，透過廣告行銷，以讓多數台灣民眾誤以為其來自美國、日本甚至是台灣國產，鍾佳濱認為，主管機關應要求產地標示清楚，讓消費者明白其所選擇的低價啤酒來自中國，後續交由市場機制決定。

目前除了主管機關修正《酒類標示管理辦法》第四條第二項，預計明年1月上路外，鍾佳濱認為，《臺灣地區與大陸地區貿易許可辦法》第七條第一款之公告准許輸入條件當中，也讓主管機關可以針對中國啤酒的產地揭露設下更多條件。

最後，郭國文強調，財政部國庫署身為酒類主管機關，與經濟部都應該承擔更多責任，他要求兩個單位提出產業報告以及協助台灣釀酒產業的措施，來減少紅色供應鏈侵台的衝擊。

台灣釀酒商協會理事長曾煥昌表示，台灣對進口酒類相當友善，零關稅制讓進口啤酒百花齊放，但10年前中國啤酒僅占進口啤酒的25%，如今成長到75%，凸顯紅色供應鏈的影響力。台酒總經理賴煥宗強調，台灣啤酒不是要保護，只是求公平競爭。

財政部關務署長彭英偉表示，關務署於7月28至8月8日，派了5為同仁到中國實地考察，最晚將在9月下旬召開關稅稅率委員會，討論最終認定，且報告會完整嚴謹。

國庫署副署長林秀燕則表示，會持續研議啤酒原物料關稅調降，作為產業主管機關，也會積極協助啤酒產業的發展。經濟部國貿署主任秘書黃瀞萱表示，會與國庫署協助產業輔導，至於增設貿易許可的規範，也會與國庫署來討論。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
575 2 4814 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
房市急速冷卻　10大熱區冠亞軍交易重挫逾6成
Key錄影中「突抱著泰妍痛哭」　全場嚇壞
斷魂畫面曝！71歲嬤看完愛孫遭大貨車輾爆亡
快訊／亞培也發聲明了！
「小英男孩」才34歲　竟擁台北東區3房產
秋颱估有1到2個「可能襲台」　反聖嬰讓颱風有靠近趨勢
直擊／大咖韓星現台中拍戲　親民問候粉絲：等下視訊

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

心跳僅30下！　震波碎石術助74歲婦人重獲新生

情緒素養進六龜偏鄉　添愛扶輪社與任林教育基金會攜手送關懷

7月颱風狂冒7個「創67年來第三多」　雨量史上最多

學生午餐驚見「加料古早味大餅」　中市府重罰彰化廠商3萬

快訊／遭控奶粉含糖過高　亞培聲明：配方皆符合食藥署規定

永慶加盟中區經管會前進雲林　成功募集211袋熱血

秋颱估有1到2個「可能襲台」　反聖嬰發展讓颱風有靠近趨勢

52歲姐姐「七夕徵小鮮肉陪玩」　霸氣行程曝光！萬人驚：讓我來

中國啤酒市占率超車台啤　綠委要求財政部積極協助產業

永慶加盟四品牌高雄經管會獲高雄市社會局公開表揚　號召超過300店採購創世基金會中秋禮盒

【根本天使T^T】6.0強震！印尼看護一把抱住阿嬤 網友：比家人還家人

【小平安任務完成】國道警暖護送早產兒！ 3.5小時萬人集氣太感動T^T

【我應該說話嗎？】雙胞胎哥哥欺負弟弟 媽媽分不清竟問：你是誰？

【被主人遺忘瘦成骷髏】整年沒吃「龜堅強」竟活下來了

【在兇幾點的】花園鰻互瞪表情超派　感覺下一秒就開打XD

【這隻絕對有純】哈士奇還沒到家就開拆　媽直接傻眼XD

【板橋華江橋火燒車】引擎突冒煙竄火！4人驚險逃生

2輛紅斑馬開道畫面曝！國道警護送早產嬰：陪你走過分秒必爭的路

比爾蓋茲差點猜錯Windows開機聲　認每天開銷大「但手機是別人送的」

【就是這味～】橘貓狂吸主人的內褲表情超陶醉XD

心跳僅30下！　震波碎石術助74歲婦人重獲新生

情緒素養進六龜偏鄉　添愛扶輪社與任林教育基金會攜手送關懷

7月颱風狂冒7個「創67年來第三多」　雨量史上最多

學生午餐驚見「加料古早味大餅」　中市府重罰彰化廠商3萬

快訊／遭控奶粉含糖過高　亞培聲明：配方皆符合食藥署規定

永慶加盟中區經管會前進雲林　成功募集211袋熱血

秋颱估有1到2個「可能襲台」　反聖嬰發展讓颱風有靠近趨勢

52歲姐姐「七夕徵小鮮肉陪玩」　霸氣行程曝光！萬人驚：讓我來

中國啤酒市占率超車台啤　綠委要求財政部積極協助產業

永慶加盟四品牌高雄經管會獲高雄市社會局公開表揚　號召超過300店採購創世基金會中秋禮盒

Lisa日本被巧遇褲子竟寫「整天瞎逼忙，還TM不掙錢」　陸網笑翻熱議

快訊／桃園工廠「一層樓高棧板山」狂冒火煙　警消緊急灌救

被控性侵少女！露營老闆之子竟是現役軍人　十軍團：重懲列汰

「愛快羅密歐」官宣了9月導入台灣！首款車有望以休旅、房車作主打

SJ唱大巨蛋威力太強！「卡友先買」2分鐘賣光光　最後搶票明天還有

心跳僅30下！　震波碎石術助74歲婦人重獲新生

七夕最浪漫新地標！　新光三越小北店開幕成台南約會首選

上海女孩把前男友介紹給閨蜜！一年後收喜帖　內推前任成脫單新招

路透：中共2024軍演支出「近6500億」　相當台灣國防預算1/4

雙槍「嘯天」近距離殺宮廟主委　剛出生女嬰前開槍...二審仍判9年

【小平安任務完成】國道警暖護送早產兒！ 3.5小時萬人集氣太感動T^T

生活熱門新聞

「台中海王」無套戰7女友　龜頭爛掉流湯

滷肉飯店低消200元　撐一個月「宣布結束營業」

35cm按摩棒從肛門闖入結腸　羅東博愛一招成功取出

快訊／遭「媽媽餵」點名奶粉含糖過高　美強生回擊：不排除提告

政府發錢了！　符合資格一次領近10萬

快訊／藍湖颱風估明早生成！日氣象廳發布烈風警報　最新路徑曝

店員為何都會問「Apple Pay嗎」　網曝真相

老字號甜不辣老闆猝逝　靈堂重現攤位景象惹哭網

即／媽媽餵「突刪道歉文」　影片也消失

大阪世博禁「中華民國國旗」文化部：強烈遺憾

媽媽餵「道歉文」提油救火？　2大品牌被點名

23名台灣藝人配合統戰遭約談　文化部：多數被中國經紀公司表態

即／稱「配方奶粉含糖量如可樂」　媽媽餵道歉了

七夕拜床母、七娘媽大不同！供品、禁忌一次看

更多熱門

相關新聞

德商店夜間「禁售啤酒洋芋片」　學生抗議

德商店夜間「禁售啤酒洋芋片」　學生抗議

德國慕尼黑市政府近日依據《巴伐利亞營業時間法》加強取締，規定大學校區內便利商店晚上8點後不得販售洋芋片、10點後禁止賣啤酒。消息一出，立刻引發學生與店家強烈不滿，許多學生更在校園內高舉啤酒與洋芋片抗議，直喊「啤酒洋芋片萬歲！」最終迫使當局宣布暫緩執行禁令。

鄭智善認證18家台味餐廳去打卡！

鄭智善認證18家台味餐廳去打卡！

啤酒利尿能助排結石？營養師曝真相

啤酒利尿能助排結石？營養師曝真相

金色三麥DP新店KTV包廂登場

金色三麥DP新店KTV包廂登場

陸1款啤酒成分含非法「壯陽藥」添加物

陸1款啤酒成分含非法「壯陽藥」添加物

關鍵字：

中國啤酒台啤啤酒

讀者迴響

熱門新聞

普發1萬要來了！立院通過韌性特別條例修正案　預算過後月內發放

即／高雄左營墜樓！女國中生臟器破裂慘死

「台中海王」無套戰7女友　龜頭爛掉流湯

AIT谷立言見了藍綠白　只有一人面帶微笑

柯建銘遭勸退　妻淚求讓他當完這一屆

恐怖送行者！男嬰遺體擺「家中搖椅」看卡通

獨／軍卡瞎撞瑞典坦克　他求償被連長踢出群組

鄭文燦遭爆「澳門桃色行」　影片鑑定結果曝

虞書欣「現金買名牌」恐塌房！7天掉粉72萬

滷肉飯店低消200元　撐一個月「宣布結束營業」

地震後傳怪聲…基隆公寓連根拔起崩落

小三傳訊人夫「爸爸，妹妹想弟弟了」　正宮打掃房間發現性愛照

貨物稅立院三讀！減徵延至2030年　汽車舊換新最高減10萬元

雲林斗六「天橋驚見男屍」！20多歲男頭頸有傷明顯死亡

35cm按摩棒從肛門闖入結腸　羅東博愛一招成功取出

更多

最夯影音

更多

【根本天使T^T】6.0強震！印尼看護一把抱住阿嬤 網友：比家人還家人

【小平安任務完成】國道警暖護送早產兒！ 3.5小時萬人集氣太感動T^T

【我應該說話嗎？】雙胞胎哥哥欺負弟弟 媽媽分不清竟問：你是誰？

【被主人遺忘瘦成骷髏】整年沒吃「龜堅強」竟活下來了

【在兇幾點的】花園鰻互瞪表情超派　感覺下一秒就開打XD

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面