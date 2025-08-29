中國啤酒市占率超車台啤　綠委要求財政部積極協助產業

▲立法委員郭國文、鍾佳濱與徐富癸29日召開記者會，要求財政部、經濟部拿出積極作為協助台灣釀酒產業。（圖／資料照）

生活中心／綜合報導

中國啤酒的反傾銷已展開調查，並課徵臨時反傾銷稅，然而根據最新統計資料，於今年6月，中國啤酒市占率來到39%，已正式超車台灣啤酒（36%），讓立法委員郭國文、鍾佳濱與徐富癸今（29日）召開記者會，不只揭露中國啤酒的紅色供應鏈，更要求財政部、經濟部拿出更積極的作為，來協助台灣釀酒產業。



郭國文首先指出，中國啤酒就是中共「紅色供應鏈」最明顯的案例，除了過去記者會中揭露，多家業者接受政府高額補貼、中共人大代表擔任百威子公司的總裁外，上下游公司更是國有企業，凸顯國家大力介入並打造中國啤酒產業。



以麥芽為例，郭國文指出，中國啤酒原料主要供應商包含永順泰麥芽、中糧麥芽與農墾麥芽，其中永順泰母公司為廣東省政府持有90%股權，過去3年，平均每年領取政府補助6000萬台幣，中糧與農墾更都是100%國有企業，前者每年領取政府補助超過1.7億，後者更是超過30億。



至於占啤酒成本50%的容器包材，郭國文說，不管是常見的鋁罐，或是玻璃罐，許多國家早已認定中國國內之玻璃與鋁價無法反映正常市場水準，美國更認定中國一次性鋁製餐具受有最高212.58%補貼，凸顯在包裝上就有國家的力量干預市場，更是傾全國之力來扶植中國啤酒產業。



徐富癸表示，由於反傾銷調查展開，能發現看出進口商早在5月開始大量囤貨中國啤酒，5月的進口量比去年同期增加59％；6月更是增加110％，導致中國啤酒6月的市場占比已來到進口啤酒的73 %、佔整體市場39 %。



徐富癸強調，台啤上半年的市占率跌至36%，反觀中國啤酒不斷飆升，來到 39%，已經正式超車，來到大家最擔心的死亡交叉局面。即便財政部於7月3日開始對中國啤酒課徵臨時反傾銷稅，但目前最新的統計顯示，7月進口量仍比去年同期增加27%，進口金額成長也持續成長。



徐富癸指出，這數字凸顯兩個問題：第一，進口數量成長幅度遠高於進口成長金額，顯示這批啤酒可能是以中低價位，也就是麒麟BAR與百威雪山為主；第二，在課徵臨時反傾銷稅後，依然沒有改變中國啤酒持續低價傾銷的趨勢，證明現在麒麟及百威分別課徵13%及33%臨時反傾銷稅率偏低，對於遏止低價傾銷行的幫助非常有限。



鍾佳濱表示，中國啤酒多年以來，透過廣告行銷，以讓多數台灣民眾誤以為其來自美國、日本甚至是台灣國產，鍾佳濱認為，主管機關應要求產地標示清楚，讓消費者明白其所選擇的低價啤酒來自中國，後續交由市場機制決定。



目前除了主管機關修正《酒類標示管理辦法》第四條第二項，預計明年1月上路外，鍾佳濱認為，《臺灣地區與大陸地區貿易許可辦法》第七條第一款之公告准許輸入條件當中，也讓主管機關可以針對中國啤酒的產地揭露設下更多條件。



最後，郭國文強調，財政部國庫署身為酒類主管機關，與經濟部都應該承擔更多責任，他要求兩個單位提出產業報告以及協助台灣釀酒產業的措施，來減少紅色供應鏈侵台的衝擊。

台灣釀酒商協會理事長曾煥昌表示，台灣對進口酒類相當友善，零關稅制讓進口啤酒百花齊放，但10年前中國啤酒僅占進口啤酒的25%，如今成長到75%，凸顯紅色供應鏈的影響力。台酒總經理賴煥宗強調，台灣啤酒不是要保護，只是求公平競爭。

財政部關務署長彭英偉表示，關務署於7月28至8月8日，派了5為同仁到中國實地考察，最晚將在9月下旬召開關稅稅率委員會，討論最終認定，且報告會完整嚴謹。

國庫署副署長林秀燕則表示，會持續研議啤酒原物料關稅調降，作為產業主管機關，也會積極協助啤酒產業的發展。經濟部國貿署主任秘書黃瀞萱表示，會與國庫署協助產業輔導，至於增設貿易許可的規範，也會與國庫署來討論。

