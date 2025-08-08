啤酒利尿能助排結石？營養師曝真相「反增加風險」：還可能痛風

▲許多人以為啤酒有利尿的作用，能夠幫助排出結石，但其實反而可能增加結石、痛風的風險。（示意圖／免費圖庫Unsplash）



記者柯振中／綜合報導

營養師陳怡婷提醒，雖然啤酒具有利尿作用，但並不能沖掉或溶解結石，反而可能增加結石與痛風風險，並對腎臟造成負擔。她指出，啤酒含有普林與草酸，長期大量飲用恐使尿酸濃度升高，促進結石形成，且搭配重口味下酒菜會進一步影響健康，建議控制飲用量甚至避免飲酒。

她在個人部落格上分享，營養諮詢門診時遇到個案，對方認為啤酒利尿、能幫助結石排出，酒精還可促進代謝，且酒精濃度比烈酒低、負擔較小。但陳怡婷指出，雖然啤酒酒精濃度約4～8％，含水量高，補充水分確實有助排尿，且酒精會抑制腦下垂體抗利尿激素分泌，增加水分排泄，因此飲酒後常覺得容易上廁所。

不過，啤酒含有普林（嘌呤）與草酸，普林會在肝臟代謝成尿酸，提升血中尿酸濃度，增加結石與痛風風險；草酸含量高，易與鈣結合形成草酸鈣結石，也會提高結石機率。因此，飲酒不會溶解或沖走結石，反而可能加重腎臟負擔。

陳怡婷以一瓶330毫升啤酒為例，熱量約70～150大卡，雖然低於同體積紅白酒（10～12％酒精濃度）或烈酒（30～50％酒精濃度），但並不代表可無限暢飲。成年人建議酒精攝取量為：

男性每日2當量（約20克酒精）

女性每日1當量（約10克酒精）

酒精克數計算公式為：

酒的毫升×酒精百分比×0.785（酒精密度）

酒精熱量計算公式為：

酒精克數×7大卡

她也引用「2023年加拿大飲酒與健康新指南」，指出不論葡萄酒、啤酒或烈酒，即使少量酒精也可能對健康造成危害，建議「能不喝最好」。尤其對腎友而言，過量飲酒會增加氧化壓力、發炎反應、升高血壓與尿酸，對腎臟造成負擔。

此外，飲酒常搭配高鹽、高油的下酒菜，如鹽酥雞、滷味、花生小魚乾、炒花枝、烤肉串等，對腎友尤其不利。她建議可改選涼拌秋葵、烤香菇、川燙毛豆等相對友善的食物。

