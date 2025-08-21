慕尼黑商店夜間「禁售啤酒、洋芋片」　學生抗議成功暫緩執行

▲慕尼黑商店一般商店營業時間僅能從早上6時至晚上8時。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

德國慕尼黑市政府近日依據《巴伐利亞營業時間法》加強取締，規定大學校區內便利商店晚上8時後不得販售洋芋片、10時後禁止賣啤酒。消息一出，立刻引發學生與店家強烈不滿，許多學生更在校園內高舉啤酒與洋芋片抗議，直喊「啤酒洋芋片萬歲！」最終迫使當局宣布暫緩執行禁令。

學生與商家怒批「不合情理」

慕尼黑多所大學校舍分散於市區，長期遭附近居民抱怨學生夜晚聚集便利商店吵鬧，當地政府因此展開嚴格管制。不過便利商店業者坦言生計大受影響，有人甚至被迫以黑布遮蓋洋芋片貨架，避免違規販售。

部分學生則批評，禁令排擠了沒錢上酒吧的年輕人，洋芋片比糖果更能止餓，也最適合配啤酒，如果連這些都被禁止，那我們還能去哪裡？」

小黨聲援 市議員諷「洋芋片成為頭號要務」

德國小黨「政黨黨」（Die Partei）帶頭聲援學生，高舉「居民很煩」等標語參與示威。該黨市議員布內萊特（Marie Burneleit）更在議會上諷刺，政府把洋芋片當成「執政第一要務」。

執政黨基社盟（CSU）則反駁，市議員施密德（Thomas Schmid）認為深夜在便利商店買酒「本來就是錯誤的商業模式」，並強調部分酒吧與餐廳也該為噪音負責。

官方澄清並宣布暫緩

市府表示，禁令並非新規，而是首度嚴格落實既有法律。根據法條，除餐廳、麵包店與花店外，一般商店營業時間僅能從早上6時至晚上8時。長年來，慕尼黑深夜營業的便利商店（Kiosk）始終遊走於灰色地帶。

副市長克勞瑟（Dominik Krause）19日出面宣布，將暫緩執行禁售規定。他指出，便利商店是學生社交的重要場域，尤其對經濟拮据的年輕人來說更為關鍵。不過他也警告，若垃圾與噪音問題惡化，禁令隨時可能重新上路。