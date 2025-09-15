妹子iPhone輸入「我的嫩」　下秒超噁！果粉一試嚇壞：被性騷擾





▲原PO抱怨，iPhone自動選字竟跳出不雅詞彙。（示意圖／記者周亭瑋攝）



網搜小組／劉維榛報導

「真的很不舒服！」一名妹子抱怨，iPhone鍵盤自動選字竟跳出不雅詞彙，像是輸入「我的嫩」，竟出現「嫩穴」，再打「口」字時還出現「爆、愛」，讓她直呼噁心。許多果粉跟進實測也驚呼中獎，甚至有人說「這根本是被輸入法性騷擾」、「還跟著『鮑』，我從未使用過這些字」。

一名女網友在Threads表示，最近用iPhone打到「我的嫩」的字詞時，鍵盤自動選字竟跳出不雅詞彙「我的嫩穴」，讓原PO既傻眼又錯愕直呼「真的讓我身心感到非常不適！」

不僅如此，原PO又試著在iPhone鍵盤上打「口」，自動選字跳出「爆、愛」，再度令PO崩潰，「我真的很不舒服...好噁心，記得以前要打白癡都打不出來。」

文章一出，不少果粉也驚訝回應，「男模...自動選字跳『會館』」、「我的也是，又是被輸入法性騷擾的一天」、「我也有打出來...甚至不只這個，還跟著『鮑』，我從未使用過這些字」、「我照著打也出現一樣結果，我一個男的不可能打這詞彙吧，但又嘗試幾次有時候有，有時候沒有」、「好噁喔我的天，我平常手機沒有下載注音輸入，剛剛特地去下載來實驗，結果出現跟妳一樣的結果，真的被噁心到了」、「我i16更新最新版本是噁心字詞，另一支i11很久沒更新，就沒出現耶」。

其他網友則說，「又有一個勸退買蘋果的理由了」、「某一年iOS更新之後，輸入法就回不去了，以前會記錄自己的使用習慣去預測字詞」、「推薦您投入safe的安卓懷抱」、「雖然我不是用注音的，但這讓我對孩子在打字的使用上感到憂心」。

事後，原PO補充表示，他的手機版本為iOS 18.5。而ETtoday新聞雲記者實際測試發現，使用iOS 17.5版本的手機並未出現上述問題；然而，另一支搭載iOS 18.6.2版本的手機，確實重現了「我的嫩」自動選字「穴」字，以及打「口」跳出「爆」字的尷尬情況。